Wi-Fi роутер Netcraze Ultra (NC-1812)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
5764 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
5
Количество портов WAN
1
Функции VPN
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 610 руб.
В наличии
Код товара: 722901
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
17 610 руб.
- Гарантия производителя: 3 года
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA, WPA2-Enterprise, WPA2, WPA3, WPA3-PSK, WPA3-Enterprise
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
BE7200
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
5764 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
5
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
10000 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс, из внешней сети, мобильное приложение, Telnet
Сетевые протоколы и функции
QoS, UPnP, VLAN, агрегирование
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Функции VPN
да
Комплектация
Wi-Fi роутер KEENETIC Netcraze Ultra, адаптер питания: 12 В 3 A; кабель Ethernet, инструкция по применению.
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
217x159x45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х40х30
Вес, г.
5
Описание товара Wi-Fi роутер Netcraze Ultra (NC-1812)
Маршрутизатор Netcraze Ultra (NC-1812): высокоскоростной интернет и стабильное соединение для вашего дома или офиса! Откройте для себя мир высокоскоростного интернета с маршрутизатором Netcraze Ultra (NC-1812)! Это современное устройство обеспечит вас и вашу семью или коллег быстрым и стабильным интернет-соединением. Мультигигабитный интернет-центр с Mesh Wi-Fi 7 BE7200, Smart-коммутатором 1?10G, 1?2.5G и 4?1G, многофункциональными портами USB 3.2 и 2.0.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, TP-Link Archer, Гигабитные
Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Двухдиапазонные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA, WPA2-Enterprise, WPA2, WPA3, WPA3-PSK, WPA3-Enterprise
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
BE7200
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
5764 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество внутренних антенн
2
Развернуть
Количество портов LAN
5
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
10000 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс, из внешней сети, мобильное приложение, Telnet
Сетевые протоколы и функции
QoS, UPnP, VLAN, агрегирование
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Функции VPN
да
Комплектация
Wi-Fi роутер KEENETIC Netcraze Ultra, адаптер питания: 12 В 3 A; кабель Ethernet, инструкция по применению.
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
217x159x45
Страна производитель
Китай
Маршрутизатор Netcraze Ultra (NC-1812): высокоскоростной интернет и стабильное соединение для вашего дома или офиса! Откройте для себя мир высокоскоростного интернета с маршрутизатором Netcraze Ultra (NC-1812)! Это современное устройство обеспечит вас и вашу семью или коллег быстрым и стабильным интернет-соединением. Мультигигабитный интернет-центр с Mesh Wi-Fi 7 BE7200, Smart-коммутатором 1?10G, 1?2.5G и 4?1G, многофункциональными портами USB 3.2 и 2.0.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, TP-Link Archer, Гигабитные
Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Двухдиапазонные
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, TP-Link Archer, Гигабитные
Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Двухдиапазонные
Купить Wi-Fi роутер Netcraze Ultra (NC-1812) - по цене 17610 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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