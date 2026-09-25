Wi-Fi MESH система TP-Link Deco BE25(2-pack)
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Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц, 6 ГГц
Количество портов LAN
2
Количество портов WAN
1
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 600 руб.
В наличии
Код товара: 741270
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18 600 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA3
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц, 6 ГГц
Количество диапазонов
трехдиапазонный
Класс Wi-Fi
BE3600
Количество внутренних антенн
4
Количество портов LAN
2
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
2500 Мбит/с
Управление
TP?Link Deco, облачное управление
Сетевые протоколы и функции
OFDMA, MU?MIMO, Beamforming, BSS Coloring
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Функции VPN
да
Поддержка голосового помощника
Alexa
Комплектация
2 юнита Deco BE25, блоки питания, кабель Ethernet, документация
Количество юнитов в комплекте
2
Габариты, мм
110 ? 110 ? 114 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х17х16
Вес, кг.
1.9
Описание товара Wi-Fi MESH система TP-Link Deco BE25(2-pack)
MESH-комплект TP-Link Deco BE25 способен подключать беспроводные и проводные магистрали к каждому устройству одновременно. Проводные соединения со скоростью 2,5 Гбит/с – 2 порта по 2,5 Гбит/с обеспечивают максимальную гибкость и повышенную пропускную способность. Подходит для ресурсоёмких задач, таких как облачный гейминг, развлечения в виртуальной реальности и потоковая передача видео в разрешении 8K. Deco Mesh формирует единую сеть с единым именем. Благодаря встроенной технологии AI-Roaming, она создаёт идеальное решение Wi-Fi с передовыми алгоритмами и самообучением. Deco BE25 совместим с любой другой моделью Deco для создания Mesh-сети. Расширяйте зону покрытия Mesh-Wi-Fi в любое время, добавляя новые устройства Deco.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, TP-Link Archer
Теги товара: Mesh роутеры
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Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA3
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц, 6 ГГц
Количество диапазонов
трехдиапазонный
Класс Wi-Fi
BE3600
Количество внутренних антенн
4
Количество портов LAN
2
Количество портов WAN
1
Развернуть
Скорость передачи по проводному подключению
2500 Мбит/с
Управление
TP?Link Deco, облачное управление
Сетевые протоколы и функции
OFDMA, MU?MIMO, Beamforming, BSS Coloring
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Функции VPN
да
Поддержка голосового помощника
Alexa
Комплектация
2 юнита Deco BE25, блоки питания, кабель Ethernet, документация
Количество юнитов в комплекте
2
Габариты, мм
110 ? 110 ? 114 мм
Страна производитель
Китай
MESH-комплект TP-Link Deco BE25 способен подключать беспроводные и проводные магистрали к каждому устройству одновременно. Проводные соединения со скоростью 2,5 Гбит/с – 2 порта по 2,5 Гбит/с обеспечивают максимальную гибкость и повышенную пропускную способность. Подходит для ресурсоёмких задач, таких как облачный гейминг, развлечения в виртуальной реальности и потоковая передача видео в разрешении 8K. Deco Mesh формирует единую сеть с единым именем. Благодаря встроенной технологии AI-Roaming, она создаёт идеальное решение Wi-Fi с передовыми алгоритмами и самообучением. Deco BE25 совместим с любой другой моделью Deco для создания Mesh-сети. Расширяйте зону покрытия Mesh-Wi-Fi в любое время, добавляя новые устройства Deco.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, TP-Link Archer
Теги товара: Mesh роутеры
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, TP-Link Archer
Теги товара: Mesh роутеры
Купить Wi-Fi MESH система TP-Link Deco BE25(2-pack) - по цене 18600 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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