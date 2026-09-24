Маршрутизатор TP-Link Omada (ER707-M2)
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Характеристики
Описание товара Маршрутизатор TP-Link Omada (ER707-M2)
Два порта 2,5 Гбит/с: порт WAN и порт WAN/LAN со скоростью 2,5 Гбит/с обеспечат высокую пропускную способность. До шести портов WAN: порт RJ45 со скоростью 2,5 Гбит/с, гигабитный оптический порт и гигабитный порт WAN RJ45 с балансировкой нагрузки повысят эффективность передачи данных. Защищённое VPN-подключение: VPN?подключение корпоративного уровня типа SSL, IPsec, PPTP, L2TP, OpenVPN и GRE4 идеально подойдёт для развёртывания сети между разными офисами компании и для удалённой работы. Интеграция с платформой Omada SDN: автоматическая настройка параметров (ZTP)2, централизованное облачное управление, умный мониторинг и многое другое. Централизованное управление: удобное управление через облако или приложение Omada. Функции безопасности: продвинутые политики межсетевого экрана, защита от DoS?атак, фильтрация IP-, MAC- и URL?адресов и не только.
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Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
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