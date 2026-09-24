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Маршрутизатор TP-Link Omada (ER707-M2) купить с доставкой в Москве
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Маршрутизатор TP-Link Omada (ER707-M2)

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Маршрутизатор TP-Link Omada (ER707-M2) - фото 1
Маршрутизатор TP-Link Omada (ER707-M2) - фото 2
Маршрутизатор TP-Link Omada (ER707-M2) - фото 3
Маршрутизатор TP-Link Omada (ER707-M2) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Количество портов LAN
6
Количество портов WAN
4
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
1
  • Маршрутизатор TP-Link Omada (ER707-M2) - фото 1
  • Маршрутизатор TP-Link Omada (ER707-M2) - фото 2
  • Маршрутизатор TP-Link Omada (ER707-M2) - фото 3
  • Маршрутизатор TP-Link Omada (ER707-M2) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 020 руб. 
Начислим 289 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649641
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Маршрутизатор TP-Link Omada (ER707-M2)
18 020 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Количество портов LAN
6
Количество портов WAN
4
Скорость передачи по проводному подключению
2500 Мбит/с
Управление
• Автоматическое обнаружение устройств• Умный мониторинг сети• Предупреждения об отклонениях• Единая настройка• Перезагрузка по расписанию• Настройка портала аутентификации• Автоматическая настройка параметров (ZTP)
Режимы работы
маршрутизатор
Функции VPN
да
Комплектация
• Устройство• Адаптер питания• Руководство по установке
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
226 ? 131 ? 35 мм
Размеры в упаковке, см
22х20х3
Вес, кг.
1.1

Описание товара Маршрутизатор TP-Link Omada (ER707-M2)

Два порта 2,5 Гбит/с: порт WAN и порт WAN/LAN со скоростью 2,5 Гбит/с обеспечат высокую пропускную способность. До шести портов WAN: порт RJ45 со скоростью 2,5 Гбит/с, гигабитный оптический порт и гигабитный порт WAN RJ45 с балансировкой нагрузки повысят эффективность передачи данных. Защищённое VPN-подключение: VPN?подключение корпоративного уровня типа SSL, IPsec, PPTP, L2TP, OpenVPN и GRE4 идеально подойдёт для развёртывания сети между разными офисами компании и для удалённой работы. Интеграция с платформой Omada SDN: автоматическая настройка параметров (ZTP)2, централизованное облачное управление, умный мониторинг и многое другое. Централизованное управление: удобное управление через облако или приложение Omada. Функции безопасности: продвинутые политики межсетевого экрана, защита от DoS?атак, фильтрация IP-, MAC- и URL?адресов и не только.

Отзывы о товаре Маршрутизатор TP-Link Omada (ER707-M2)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Количество портов LAN
6
Количество портов WAN
4
Скорость передачи по проводному подключению
2500 Мбит/с
Управление
• Автоматическое обнаружение устройств• Умный мониторинг сети• Предупреждения об отклонениях• Единая настройка• Перезагрузка по расписанию• Настройка портала аутентификации• Автоматическая настройка параметров (ZTP)
Режимы работы
маршрутизатор
Функции VPN
да
Комплектация
• Устройство• Адаптер питания• Руководство по установке
Количество юнитов в комплекте
1
Развернуть
Габариты, мм
226 ? 131 ? 35 мм
Описание
Два порта 2,5 Гбит/с: порт WAN и порт WAN/LAN со скоростью 2,5 Гбит/с обеспечат высокую пропускную способность. До шести портов WAN: порт RJ45 со скоростью 2,5 Гбит/с, гигабитный оптический порт и гигабитный порт WAN RJ45 с балансировкой нагрузки повысят эффективность передачи данных. Защищённое VPN-подключение: VPN?подключение корпоративного уровня типа SSL, IPsec, PPTP, L2TP, OpenVPN и GRE4 идеально подойдёт для развёртывания сети между разными офисами компании и для удалённой работы. Интеграция с платформой Omada SDN: автоматическая настройка параметров (ZTP)2, централизованное облачное управление, умный мониторинг и многое другое. Централизованное управление: удобное управление через облако или приложение Omada. Функции безопасности: продвинутые политики межсетевого экрана, защита от DoS?атак, фильтрация IP-, MAC- и URL?адресов и не только.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Маршрутизатор TP-Link Omada (ER707-M2) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 18020 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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