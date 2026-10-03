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Wi-Fi-система TP-Link Deco X20 (DECO X20(3-PACK)) белый купить с доставкой в Москве
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Wi-Fi-система TP-Link Deco X20 (DECO X20(3-PACK)) белый

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Wi-Fi-система TP-Link Deco X20 (DECO X20(3-PACK)) белый - фото 1
Wi-Fi-система TP-Link Deco X20 (DECO X20(3-PACK)) белый - фото 2
Wi-Fi-система TP-Link Deco X20 (DECO X20(3-PACK)) белый - фото 3
Wi-Fi-система TP-Link Deco X20 (DECO X20(3-PACK)) белый - фото 4
Wi-Fi-система TP-Link Deco X20 (DECO X20(3-PACK)) белый - фото 5
Wi-Fi-система TP-Link Deco X20 (DECO X20(3-PACK)) белый - фото 6
Wi-Fi-система TP-Link Deco X20 (DECO X20(3-PACK)) белый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi система
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1200 Мбит/с
Количество портов LAN
2
Количество портов WAN
2
Количество юнитов в комплекте
3
  • Wi-Fi-система TP-Link Deco X20 (DECO X20(3-PACK)) белый - фото 1
  • Wi-Fi-система TP-Link Deco X20 (DECO X20(3-PACK)) белый - фото 2
  • Wi-Fi-система TP-Link Deco X20 (DECO X20(3-PACK)) белый - фото 3
  • Wi-Fi-система TP-Link Deco X20 (DECO X20(3-PACK)) белый - фото 4
  • Wi-Fi-система TP-Link Deco X20 (DECO X20(3-PACK)) белый - фото 5
  • Wi-Fi-система TP-Link Deco X20 (DECO X20(3-PACK)) белый - фото 6
  • Wi-Fi-система TP-Link Deco X20 (DECO X20(3-PACK)) белый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 370 руб. 
Начислим 278 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 359189
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Wi-Fi-система TP-Link Deco X20 (DECO X20(3-PACK)) белый
17 370 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi система
Безопасность
WEP, WPA, WPA2, WPA3
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1200 Мбит/с
Количество внутренних антенн
4
Количество портов LAN
2
Количество портов WAN
2
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Сетевые протоколы и функции
Amazon AlexaNATрежим MESHBeamformingсетевой экран (Firewall)
Поддержка MESH
да
Комплектация
3 устройства
Количество юнитов в комплекте
3
Габариты, мм
110x110x114 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х50х40
Вес, кг.
12.8

Описание товара Wi-Fi-система TP-Link Deco X20 (DECO X20(3-PACK)) белый

Описание Основные характеристики: Тип: домашняя Mesh Wi-Fi система Входной интерфейс: 10/100/1000BASE-TX Частота процессора: 1000 МГц Количество ядер процессора: 4 Оперативная память: 4 ГБ Габариты: 114х110х110 мм Цвет: белый Wi-Fi: Количество диапазонов: двухдиапазонный Диапазон 2.4 ГГц: есть Стандарт Wi-Fi 802.11b: есть Стандарт Wi-Fi 802.11g: есть Стандарт Wi-Fi 802.11n, 2.4 ГГц: есть Стандарт Wi-Fi 802.11ax, 2.4 ГГц: есть Скорость 802.11ax, 2.4 ГГц: 574 Мбит/с Диапазон 5 ГГц: есть Стандарт Wi-Fi 802.11a, 5 ГГц: есть Стандарт Wi-Fi 802.11n, 5 ГГц: есть Стандарт Wi-Fi 802.11ac, 5 ГГц: есть Стандарт Wi-Fi 802.11ax, 5 ГГц: есть Скорость 802.11ax, 5 ГГц: 1201 Мбит/с Максимальная скорость по всем WiFi диапазонам: 1201 Мбит/с Класс WiFi: AX1800 Безопасность: Стандарт WPA: есть Стандарт WPA2: есть Стандарт WPA3: есть Межсетевой экран (FireWall): есть Протоколы и функции: Поддержка протокола IPv6: есть Поддержка технологии MESH: есть DHCP-сервер: есть Порты: Кол-во портов WAN: 1 Количество выходных портов 10/100/1000BASE-TX: 1 2 LAN/WAN Gigabit Ethernet Ports Антенны: Количество антенн: 4 Тип антенн: внутренние Особенности: Предназначено для установки: в помещениях Комплектация: 3 устройства Deco E4R 1 кабель Ethernet RJ45 3 адаптера питания 1 руководство по быстрой настройке



Теги товара: Mesh роутеры, Гигабитные

Отзывы о товаре Wi-Fi-система TP-Link Deco X20 (DECO X20(3-PACK)) белый




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi система
Безопасность
WEP, WPA, WPA2, WPA3
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1200 Мбит/с
Количество внутренних антенн
4
Количество портов LAN
2
Количество портов WAN
2
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Развернуть
Сетевые протоколы и функции
Amazon AlexaNATрежим MESHBeamformingсетевой экран (Firewall)
Поддержка MESH
да
Комплектация
3 устройства
Количество юнитов в комплекте
3
Габариты, мм
110x110x114 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Описание Основные характеристики: Тип: домашняя Mesh Wi-Fi система Входной интерфейс: 10/100/1000BASE-TX Частота процессора: 1000 МГц Количество ядер процессора: 4 Оперативная память: 4 ГБ Габариты: 114х110х110 мм Цвет: белый Wi-Fi: Количество диапазонов: двухдиапазонный Диапазон 2.4 ГГц: есть Стандарт Wi-Fi 802.11b: есть Стандарт Wi-Fi 802.11g: есть Стандарт Wi-Fi 802.11n, 2.4 ГГц: есть Стандарт Wi-Fi 802.11ax, 2.4 ГГц: есть Скорость 802.11ax, 2.4 ГГц: 574 Мбит/с Диапазон 5 ГГц: есть Стандарт Wi-Fi 802.11a, 5 ГГц: есть Стандарт Wi-Fi 802.11n, 5 ГГц: есть Стандарт Wi-Fi 802.11ac, 5 ГГц: есть Стандарт Wi-Fi 802.11ax, 5 ГГц: есть Скорость 802.11ax, 5 ГГц: 1201 Мбит/с Максимальная скорость по всем WiFi диапазонам: 1201 Мбит/с Класс WiFi: AX1800 Безопасность: Стандарт WPA: есть Стандарт WPA2: есть Стандарт WPA3: есть Межсетевой экран (FireWall): есть Протоколы и функции: Поддержка протокола IPv6: есть Поддержка технологии MESH: есть DHCP-сервер: есть Порты: Кол-во портов WAN: 1 Количество выходных портов 10/100/1000BASE-TX: 1 2 LAN/WAN Gigabit Ethernet Ports Антенны: Количество антенн: 4 Тип антенн: внутренние Особенности: Предназначено для установки: в помещениях Комплектация: 3 устройства Deco E4R 1 кабель Ethernet RJ45 3 адаптера питания 1 руководство по быстрой настройке


Теги товара: Mesh роутеры, Гигабитные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Wi-Fi-система TP-Link Deco X20 (DECO X20(3-PACK)) белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 17370 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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