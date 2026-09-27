Описание товара Маршрутизатор MikroTik RB5009UPr+S+IN

Описание MikroTik RB5009UPr+S+IN Новая версия популярного сверхмощного маршрутизатора RB5009UG+S+IN. Но в отличие от предыдущей модели поддерживает PoE-In / PoE-Out на всех восьми портах Ethernet. Идеален для малых и средних интернет-провайдеров. Выполнен в самом компактном форм-факторе из возможных. 2-контактный разъём совместно с разъёмом постоянного тока обеспечивают 10 разных способов питания. Все варианты питания поддерживают широкий диапазон напряжений 24–57 В. Однако смешивать напряжение нельзя. При раздаче PoE-питания на другие устройства плата, для их запитывания, выберет источник с самым высоким напряжением — гнездо постоянного тока или 2-контактный разъём. Каждый порт PoE-Out способен раздавать до 25 Вт. Все порты вместе до 130 Вт — этого должно хватить для большинства установок. При необходимости задайте максимально доступную мощность своих источников питания вручную. Что касается функций раздачи PoE, RB5009UPr+S+IN способен конкурировать с легендарными PoE-коммутаторами: CRS354-48G-4S+2Q+RM, CRS354-48P-4S+2Q+RM, CRS328-24P-4S+RM и CRS328-4C-20S-4S+RM. Особенности 7 гигабитных Ethernet-портов Ethernet-порт 2,5 Гбит/с PoE-In / PoE-Out на всех портах Ethernet Порт SFP+ для соединений на скорости 10 Гбит/с Мощный четырёхъядерный процессор Прочный металлический корпус Операционная система RouterOS ТОЛЬКО версии 7 10 вариантов питания Установка четырёх маршрутизаторов RB5009UPr+S+IN в одну стойку высотой 1U с использованием стоечного крепежа Отличное дополнение для семейства продуктов GPEN Что именно происходит, если один из источников питания выйдет из строя? Вот простой пример: на разъёме постоянного тока есть 24 В, 48 В — на 2-контактном разъёме и 57 В — на входе PoE (PoE-In). Сама плата запитывается от входа с самым высоким напряжением — PoE-In. Если возникает проблема, RB5009UPr+S+IN вернётся ко второму по величине напряжению — 2-контактному разъёму. Если и это не поможет — на разъёме постоянного тока доступно 24 В. А как насчёт питаемых по PoE устройств? Снова побеждает самое высокое напряжение. Клиентские устройства с PoE будут запитываться от источника 48 В на 2-контактном разъёме. Если не выходит — в дело идут 24 В на разъёме постоянного тока. Для собственного питания плата всегда будет резервировать 20 Вт. Если на все порты с раздачей PoE не хватает мощности, начнут отключаться порты с самым низким приоритетом. Задать приоритет порта можно вручную. Компактный форм-фактор RB5009UPr+S+IN блистает везде: от небольших исследовательских лабораторий и офисов до огромных корпоративных серверных. И не забывайте, что предусмотрена установка ЧЕТЫРЁХ таких маршрутизаторов в одну стойку 1U с использованием стоечного крепежа RB5009 rackmount kit K-79 (приобретается отдельно). RB5009UPr+S+IN расширяет возможности всех малых и средних интернет-провайдеров, которые постоянно ищут наиболее экономичные и надёжные решения. Это идеальное дополнение к устройствам GPEN — линейке продуктов, предназначенных для замены дорогих решений GPON. Характеристики : Процессор: 88F7040 1,4 ГГц, 4 ядра, архитектура ARM (64 бит) Номинальная частота процессора: 350–1400 (авто) МГц ОЗУ: 1 ГБ DDR4 RAM ПЗУ: 1 ГБ NAND Сетевой интерфейс: 7x Ethernet (10/100/1000 Мбит/с) 2x Ethernet (2,5 Гбит/с) 1x SFP+ (10 Гбит/с) Число гигабитных Ethernet-портов с реверсивным PoE (входом PoE): 7 Число Ethernet-портов 2,5 Гбит/с с раздачей PoE: 1 Дополнительные интерфейсы: 1x USB 3.0 тип А, макс. ток 1 А, с возможностью сброса питания USB-порта Питание на входе: 24–57 В (вход PoE) 24–57 В (DC Jack) 24–57 В (2-пиновая клеммная колодка) Вход PoE: 802.3af/at Раздача PoE-питания: Напряжение совпадает с напряжением на входе маршрутизатора, Passive PoE или 802.3af/at (требуемое входное напряжение 44-57 В) Порты с раздачей PoE-питания: Ether1 – Ether8 Максимальный ток на каждый порт (при входном питании 18-30 В): 640 мА Максимальный ток на каждый порт (при входном питании 30-57 В): 420 мА Технология Smart PoE: Контроллер Максимальный суммарный ток для всех портов: 2,59 А Суммарная выходная мощность: 130 Вт Суммарный выходной ток: 2,28 А Число входов постоянного тока: 3 Максимальное энергопотребление: 150 Вт, 15 Вт (без подключённых устройств) Чип коммутации: 88E6393 Размеры: 220 x 125 х 22 мм Температура окружающей среды рабочая: -40.. +60 (протестировано) Степень защиты корпуса: IP20 Среднее время безотказной работы: Около 200 000 часов при +25 C Операционная система: RouterOS (только версия 7) Level 5 Охлаждение: Пассивное Дополнительно: Датчик температуры процессора Датчики напряжения и силы тока Датчик температуры платы