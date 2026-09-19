Маршрутизатор MikroTik RouterBOARD 1100AHx4 (RB1100X4)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Количество портов LAN
13
Количество портов WAN
1
Количество юнитов в комплекте
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 260 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 407957
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
серый
Количество портов LAN
13
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Режимы работы
маршрутизатор
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
444 x 148 x 47 мм
Размеры в упаковке, м
1.23х0.47х0.06
Вес, кг.
4.5
Описание товара Маршрутизатор MikroTik RouterBOARD 1100AHx4 (RB1100X4)
Маршрутизатор Mikrotik - RouterBOARD 1100AHx4, LAN - 12 x 1 Гб/с, CLI, серый, RB1100AHx4
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Теги товара: Гигабитные
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Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
серый
Количество портов LAN
13
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Режимы работы
маршрутизатор
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
444 x 148 x 47 мм
Маршрутизатор Mikrotik - RouterBOARD 1100AHx4, LAN - 12 x 1 Гб/с, CLI, серый, RB1100AHx4
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Теги товара: Гигабитные
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Теги товара: Гигабитные
Маршрутизатор MikroTik RouterBOARD 1100AHx4 (RB1100X4) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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