Wi-Fi система Mercusys Halo H80X(3-pack)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Безопасность
WPA, WPA2, WPA3, WPA3-PSK
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
3
Количество юнитов в комплекте
3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 627407
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AX3000
Безопасность
WPA, WPA2, WPA3, WPA3-PSK
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
3
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Комплектация
Halo H80X (3 шт.)Кабель Ethernet RJ45Адаптер питания (3 шт.)Краткое руководство по настройке
Количество юнитов в комплекте
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, кг.
1.59
Описание товара Wi-Fi система Mercusys Halo H80X(3-pack)
Беспроводной маршрутизатор Mercusys - Halo H80X, 2.4/5 ГГц, 2402Мб/с, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2x RJ-45, 1 Гб/с, Mesh (3-pack), Белый, Halo H80X(3-pack)
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Mesh роутеры, TP-Link Archer
Теги товара: Cudy, Гигабитные, Двухдиапазонные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 17 110 руб.4278 руб. в СплитWi-Fi MESH система TP-Link Deco M5 (DECO M5(3-PACK)) белый
-
В наличииЦена 17 610 руб.4403 руб. в СплитWi-Fi роутер Netcraze Ultra (NC-1812)
-
В наличииЦена 18 020 руб.4505 руб. в СплитМаршрутизатор TP-Link Omada (ER707-M2)
-
В наличииЦена 18 330 руб.4583 руб. в СплитМаршрутизатор MikroTik 18PORT (CRS318-1FI-15FR-2S-OUT)
-
В наличииЦена 18 520 руб.4630 руб. в СплитWi-Fi MESH система TP-Link Deco BE25(2-pack)
-
В наличииЦена 18 770 руб.4693 руб. в СплитWi-Fi-система TP-Link Deco X20 (DECO X20(3-PACK)) белый
-
В наличииЦена 19 830 руб. 27 000 руб.4958 руб. в СплитWI-Fi MESH система TP-Link DECO X60(2-PACK) белый
-
В наличииЦена 19 840 руб.4960 руб. в СплитРоутер Wi-Fi TP-Link Archer BE550
-
В наличииЦена 20 050 руб.5013 руб. в СплитWi-Fi роутер ASUS RT-BE92U
-
В наличииЦена 20 310 руб.5078 руб. в СплитWi-Fi MESH система TP-Link Deco BE65 Pro(1-pack)
-
В наличииЦена 20 870 руб.5218 руб. в СплитМаршрутизатор MikroTik RB4011iGS+RM черный
-
В наличииЦена 24 270 руб.6068 руб. в СплитРоутер Wi-Fi TP-Link Archer GE550
Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AX3000
Безопасность
WPA, WPA2, WPA3, WPA3-PSK
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
3
Развернуть
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Комплектация
Halo H80X (3 шт.)Кабель Ethernet RJ45Адаптер питания (3 шт.)Краткое руководство по настройке
Количество юнитов в комплекте
3
Страна производитель
Китай
Беспроводной маршрутизатор Mercusys - Halo H80X, 2.4/5 ГГц, 2402Мб/с, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2x RJ-45, 1 Гб/с, Mesh (3-pack), Белый, Halo H80X(3-pack)
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Mesh роутеры, TP-Link Archer
Теги товара: Cudy, Гигабитные, Двухдиапазонные
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Mesh роутеры, TP-Link Archer
Теги товара: Cudy, Гигабитные, Двухдиапазонные
Wi-Fi система Mercusys Halo H80X(3-pack) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Wi-Fi система Mercusys Halo H80X(3-pack)