Wi-Fi MESH система TP-Link Deco BE65 Pro(1-pack)
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Характеристики
Описание товара Wi-Fi MESH система TP-Link Deco BE65 Pro(1-pack)
MESH-комплект TP-Link Deco BE65 Pro устраняет зоны со слабым сигналом благодаря более точному и мощному WiFi-сигналу по всему дому, создаваемому технологиями BSS Color и Beamforming, которые устраняют мертвые зоны WiFi. Благодаря нашей собственной разработке, Deco BE65 Pro способен одновременно подключаться к другим устройствам по беспроводному и проводному каналу обратной связи. Более того, с использованием технологии WiFi 7 MLO совокупная скорость агрегации проводного и беспроводного обратного канала значительно возрастает. Это существенно повышает общую пропускную способность и снижает задержку, обеспечивая более широкое покрытие, а также стабильное и надежное соединение. Два порта WAN/LAN 5 Гбит/с и один порт WAN/LAN 2,5 Гбит/с в полной мере используют скорость вашего широкополосного доступа.
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Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Двухдиапазонные
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Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, TP-Link Archer, Гигабитные
Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Двухдиапазонные
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