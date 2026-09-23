Wi-Fi Роутер MikroTik RouterBOARD (L009UIGS-2HAXD-IN)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
574 Мбит/с
Количество портов LAN
8
Количество портов WAN
1
Количество юнитов в комплекте
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 720 руб.
В наличии
Код товара: 631003
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
13 720 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA, WPA2
Цвет
красный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AX600
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
574 Мбит/с
Количество портов LAN
8
Количество портов WAN
1
Количество SFP-портов
1
Скорость передачи по проводному подключению
10000 Мбит/с
Управление
SNMP, SSH, Telnet, Web-интерфейс, Winbox, мобильное приложение
Поддержка PoE
802.3at
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
220 х 125 х 22 мм
Размеры в упаковке, см
31х12х5
Вес, г.
800
Описание товара Wi-Fi Роутер MikroTik RouterBOARD (L009UIGS-2HAXD-IN)
L009 - это больше, чем просто маршрутизатор. Эта линейка продуктов в 4 раза быстрее, чем RB2011, оснащена процессором ARM с поддержкой контейнеров, инновационным корпусом, позволяющим устанавливать до четырех маршрутизаторов в одном пространстве размером 1U, большим объемом оперативной памяти, поддержкой PoE и 2,5G SFP. Эта версия поставляется с беспроводной сетью ax с частотой 2,4 ГГц.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Mesh роутеры, TP-Link Archer
Теги товара: Cudy, Двухдиапазонные
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Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA, WPA2
Цвет
красный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AX600
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
574 Мбит/с
Количество портов LAN
8
Количество портов WAN
1
Развернуть
Количество SFP-портов
1
Скорость передачи по проводному подключению
10000 Мбит/с
Управление
SNMP, SSH, Telnet, Web-интерфейс, Winbox, мобильное приложение
Поддержка PoE
802.3at
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
220 х 125 х 22 мм
L009 - это больше, чем просто маршрутизатор. Эта линейка продуктов в 4 раза быстрее, чем RB2011, оснащена процессором ARM с поддержкой контейнеров, инновационным корпусом, позволяющим устанавливать до четырех маршрутизаторов в одном пространстве размером 1U, большим объемом оперативной памяти, поддержкой PoE и 2,5G SFP. Эта версия поставляется с беспроводной сетью ax с частотой 2,4 ГГц.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Mesh роутеры, TP-Link Archer
Теги товара: Cudy, Двухдиапазонные
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Mesh роутеры, TP-Link Archer
Теги товара: Cudy, Двухдиапазонные
Wi-Fi Роутер MikroTik RouterBOARD (L009UIGS-2HAXD-IN) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 13720 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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