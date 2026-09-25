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Роутер Wi-Fi TP-Link Archer BE450 купить с доставкой в Москве
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Роутер Wi-Fi TP-Link Archer BE450

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Роутер Wi-Fi TP-Link Archer BE450 - фото 1
Роутер Wi-Fi TP-Link Archer BE450 - фото 2
Роутер Wi-Fi TP-Link Archer BE450 - фото 3
Роутер Wi-Fi TP-Link Archer BE450 - фото 4
Роутер Wi-Fi TP-Link Archer BE450 - фото 5
Роутер Wi-Fi TP-Link Archer BE450 - фото 6
Роутер Wi-Fi TP-Link Archer BE450 - фото 7
Роутер Wi-Fi TP-Link Archer BE450 - фото 8
Роутер Wi-Fi TP-Link Archer BE450 - фото 9
Роутер Wi-Fi TP-Link Archer BE450 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
5764 Мбит/с
Количество портов LAN
5
Количество портов WAN
2
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
1
  • Роутер Wi-Fi TP-Link Archer BE450 - фото 1
  • Роутер Wi-Fi TP-Link Archer BE450 - фото 2
  • Роутер Wi-Fi TP-Link Archer BE450 - фото 3
  • Роутер Wi-Fi TP-Link Archer BE450 - фото 4
  • Роутер Wi-Fi TP-Link Archer BE450 - фото 5
  • Роутер Wi-Fi TP-Link Archer BE450 - фото 6
  • Роутер Wi-Fi TP-Link Archer BE450 - фото 7
  • Роутер Wi-Fi TP-Link Archer BE450 - фото 8
  • Роутер Wi-Fi TP-Link Archer BE450 - фото 9
  • Роутер Wi-Fi TP-Link Archer BE450 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 340 руб. 
Начислим 214 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723631
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Роутер Wi-Fi TP-Link Archer BE450
13 340 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA, WPA2-Enterprise, WPA2, WPA3, WPA-Enterprise
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
BE7200
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
5764 Мбит/с
Количество внутренних антенн
5
Количество портов LAN
5
Количество портов WAN
2
Скорость передачи по проводному подключению
10000 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс, мобильное приложение
Сетевые протоколы и функции
QoS, UPnP, VLAN
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Функции VPN
да
Поддержка голосового помощника
Alexa
Комплектация
Маршрутизатор TP-Link Archer BE450, адаптер питания, кабель Ethernet RJ45, руководство по быстрой установке.
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
200x176x59мм
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
1.3

Описание товара Роутер Wi-Fi TP-Link Archer BE450

Двухдиапазонный беспроводной маршрутизатор Wi-Fi 7 TP-LINK Archer BE450 обеспечивает повышенную пропускную способность, меньшую задержку, более надежную защиту от помех и более высокую эффективность. Многоканальная работа (MLO) позволяет Archer BE450 передавать данные с клиентами Wi-Fi 7 по нескольким диапазонам одновременно, чтобы увеличить пропускную способность, сократить задержку и повысить надежность для различных сетевых поведений. 1 ? WAN/LAN порт 10 Гбит/с, 1? WAN/LAN порт 2,5 Гбит/с и 3 ? LAN порта 2,5 Гбит/с предоставляют высокую скорость передачи данных.

Отзывы о товаре Роутер Wi-Fi TP-Link Archer BE450




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA, WPA2-Enterprise, WPA2, WPA3, WPA-Enterprise
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
BE7200
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
5764 Мбит/с
Количество внутренних антенн
5
Количество портов LAN
5
Развернуть
Количество портов WAN
2
Скорость передачи по проводному подключению
10000 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс, мобильное приложение
Сетевые протоколы и функции
QoS, UPnP, VLAN
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Функции VPN
да
Поддержка голосового помощника
Alexa
Комплектация
Маршрутизатор TP-Link Archer BE450, адаптер питания, кабель Ethernet RJ45, руководство по быстрой установке.
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
200x176x59мм
Страна производитель
Китай
Описание
Двухдиапазонный беспроводной маршрутизатор Wi-Fi 7 TP-LINK Archer BE450 обеспечивает повышенную пропускную способность, меньшую задержку, более надежную защиту от помех и более высокую эффективность. Многоканальная работа (MLO) позволяет Archer BE450 передавать данные с клиентами Wi-Fi 7 по нескольким диапазонам одновременно, чтобы увеличить пропускную способность, сократить задержку и повысить надежность для различных сетевых поведений. 1 ? WAN/LAN порт 10 Гбит/с, 1? WAN/LAN порт 2,5 Гбит/с и 3 ? LAN порта 2,5 Гбит/с предоставляют высокую скорость передачи данных.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Роутер Wi-Fi TP-Link Archer BE450 - по цене 13340 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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