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Wi-Fi роутер MikroTik hAP ac RB962UiGS-5HacT2HnT купить с доставкой в Москве
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Wi-Fi роутер MikroTik hAP ac RB962UiGS-5HacT2HnT

2 Отзывы
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Wi-Fi роутер MikroTik hAP ac RB962UiGS-5HacT2HnT - фото 1
Wi-Fi роутер MikroTik hAP ac RB962UiGS-5HacT2HnT - фото 2
Wi-Fi роутер MikroTik hAP ac RB962UiGS-5HacT2HnT - фото 3
Wi-Fi роутер MikroTik hAP ac RB962UiGS-5HacT2HnT - фото 4
Wi-Fi роутер MikroTik hAP ac RB962UiGS-5HacT2HnT - фото 5
Wi-Fi роутер MikroTik hAP ac RB962UiGS-5HacT2HnT - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
450 Мбит/с
Безопасность
WPS
Количество портов LAN
5
Количество портов WAN
1
Количество юнитов в комплекте
1
  • Wi-Fi роутер MikroTik hAP ac RB962UiGS-5HacT2HnT - фото 1
  • Wi-Fi роутер MikroTik hAP ac RB962UiGS-5HacT2HnT - фото 2
  • Wi-Fi роутер MikroTik hAP ac RB962UiGS-5HacT2HnT - фото 3
  • Wi-Fi роутер MikroTik hAP ac RB962UiGS-5HacT2HnT - фото 4
  • Wi-Fi роутер MikroTik hAP ac RB962UiGS-5HacT2HnT - фото 5
  • Wi-Fi роутер MikroTik hAP ac RB962UiGS-5HacT2HnT - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 370 руб. 
Начислим 182 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 187004
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Wi-Fi роутер MikroTik hAP ac RB962UiGS-5HacT2HnT
11 370 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mikrotik
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
белый
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
450 Мбит/с
Безопасность
WPS
Количество внутренних антенн
6
Количество портов LAN
5
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
Winbox, WEB
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Количество юнитов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, г.
500

Описание товара Wi-Fi роутер MikroTik hAP ac RB962UiGS-5HacT2HnT

Маршрутизатор (роутер)/ беспроводная точка доступа с пятью портами 10/100/1000 Ethernet, беспроводным модулем 802.11ас и встроенной антенной. Макс. скорость беспроводного соединения: 150 Мбит/с. Размеры: 137x114x29 мм.



Теги товара: Гигабитные

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер MikroTik hAP ac RB962UiGS-5HacT2HnT

03.04.2023
Дмитрий

Достоинства:
размер

Комментарий:
долго искал небольшой wifi роутер с usb и sfp
это, пожалуй, единственный
18.05.2019
Андрей

Достоинства:
Настроил и забыл, оно просто работает.

Недостатки:
Придется уделить немного времени для настройки.

Комментарий:
В целом отличный продукт, свои функции выполняет.



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Mikrotik
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
белый
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
450 Мбит/с
Безопасность
WPS
Количество внутренних антенн
6
Количество портов LAN
5
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
Winbox, WEB
Развернуть
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Количество юнитов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
Описание
Маршрутизатор (роутер)/ беспроводная точка доступа с пятью портами 10/100/1000 Ethernet, беспроводным модулем 802.11ас и встроенной антенной. Макс. скорость беспроводного соединения: 150 Мбит/с. Размеры: 137x114x29 мм.


Теги товара: Гигабитные
Самовывоз
Доставка
Отзывы
03.04.2023
Дмитрий

Достоинства:
размер

Комментарий:
долго искал небольшой wifi роутер с usb и sfp
это, пожалуй, единственный
18.05.2019
Андрей

Достоинства:
Настроил и забыл, оно просто работает.

Недостатки:
Придется уделить немного времени для настройки.

Комментарий:
В целом отличный продукт, свои функции выполняет.


Wi-Fi роутер MikroTik hAP ac RB962UiGS-5HacT2HnT - по цене 11370 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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