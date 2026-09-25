Wi-Fi роутер Netcraze Giga (NC-1012)
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Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2976 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Функции VPN
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 710 руб.
В наличии
Код товара: 723532
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
13 710 руб.
- Гарантия производителя: 3 года
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA, WPA2-Enterprise, WPA2, WPA3, WPA3-PSK, WPA3-Enterprise
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AX3000
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2976 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Количество SFP-портов
1
Скорость передачи по проводному подключению
2500 Мбит/с
Управление
Telnet, SSH, Web-интерфейс, мобильное приложение
Сетевые протоколы и функции
IGMP, QoS, UPnP, VLAN
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа, репитер
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х22х5
Вес, кг.
1.8
Описание товара Wi-Fi роутер Netcraze Giga (NC-1012)
Мультигигабитный интернет-центр с Mesh Wi-Fi 6 AX3000, Smart-коммутатором с 4 портами Gigabit Ethernet и 1 портом 2.5 Gigabit Ethernet, комбо-портом SFP, портами USB 3.0 и 2.0.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, TP-Link Archer, Гигабитные
Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Двухдиапазонные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA, WPA2-Enterprise, WPA2, WPA3, WPA3-PSK, WPA3-Enterprise
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AX3000
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2976 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
4
Развернуть
Количество портов WAN
1
Количество SFP-портов
1
Скорость передачи по проводному подключению
2500 Мбит/с
Управление
Telnet, SSH, Web-интерфейс, мобильное приложение
Сетевые протоколы и функции
IGMP, QoS, UPnP, VLAN
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа, репитер
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
Мультигигабитный интернет-центр с Mesh Wi-Fi 6 AX3000, Smart-коммутатором с 4 портами Gigabit Ethernet и 1 портом 2.5 Gigabit Ethernet, комбо-портом SFP, портами USB 3.0 и 2.0.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, TP-Link Archer, Гигабитные
Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Двухдиапазонные
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, TP-Link Archer, Гигабитные
Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Двухдиапазонные
Купить Wi-Fi роутер Netcraze Giga (NC-1012) - по цене 13710 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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