Top.Mail.Ru
Wi-Fi роутер TP-Link Deco X1500-4G(1-pack) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Wi-Fi роутер TP-Link Deco X1500-4G(1-pack)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Wi-Fi роутер TP-Link Deco X1500-4G(1-pack)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1501 Мбит/с
Количество портов LAN
3
Количество юнитов в комплекте
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737759
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA2-PSK, WPA, WPA3, WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA3-Personal
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AX1500
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1501 Мбит/с
Количество внутренних антенн
4
Количество портов LAN
3
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
мобильное приложение
Сетевые протоколы и функции
IGMP, QoS, UPnP, VLAN
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Комплектация
роутер, адаптер питания, документация, кабель Ethernet, переходник SMB/SMA x 2 шт., упаковка
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
105x105x167
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х13х12
Вес, г.
980

Описание товара Wi-Fi роутер TP-Link Deco X1500-4G(1-pack)

Беспроводной маршрутизатор домашней Mesh-системы Wi-Fi 6 со встроенным 4G+ модемом TP-LINK Deco X1500-4G с поддержкой Mesh в любой точке мира, где есть сигнал 4G+. Данное устройство совмещает в себе сразу три сетевые технологии: 4G+, Wi-Fi 6 и Mesh. Чтобы выйти в интернет, достаточно вставить SIM-карту. Поддерживает 4G+ Cat6, со скоростью передачи данных до 300 Мбит/с.

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер TP-Link Deco X1500-4G(1-pack)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA2-PSK, WPA, WPA3, WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA3-Personal
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AX1500
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1501 Мбит/с
Количество внутренних антенн
4
Количество портов LAN
3
Развернуть
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
мобильное приложение
Сетевые протоколы и функции
IGMP, QoS, UPnP, VLAN
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Комплектация
роутер, адаптер питания, документация, кабель Ethernet, переходник SMB/SMA x 2 шт., упаковка
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
105x105x167
Страна производитель
Китай
Описание
Беспроводной маршрутизатор домашней Mesh-системы Wi-Fi 6 со встроенным 4G+ модемом TP-LINK Deco X1500-4G с поддержкой Mesh в любой точке мира, где есть сигнал 4G+. Данное устройство совмещает в себе сразу три сетевые технологии: 4G+, Wi-Fi 6 и Mesh. Чтобы выйти в интернет, достаточно вставить SIM-карту. Поддерживает 4G+ Cat6, со скоростью передачи данных до 300 Мбит/с.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Wi-Fi роутер TP-Link Deco X1500-4G(1-pack) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...