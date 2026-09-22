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Wi-Fi-роутер MikroTik Wap Lte kit 2024 wAPR-2nD&EC200A-EU купить с доставкой в Москве
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Wi-Fi-роутер MikroTik Wap Lte kit 2024 wAPR-2nD&EC200A-EU

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Wi-Fi-роутер MikroTik Wap Lte kit 2024 wAPR-2nD&amp;EC200A-EU - фото 1
Wi-Fi-роутер MikroTik Wap Lte kit 2024 wAPR-2nD&amp;EC200A-EU - фото 2
Wi-Fi-роутер MikroTik Wap Lte kit 2024 wAPR-2nD&amp;EC200A-EU - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество внешних антенн
1
Количество портов WAN
1
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
1
  • Wi-Fi-роутер MikroTik Wap Lte kit 2024 wAPR-2nD&amp;EC200A-EU - фото 1
  • Wi-Fi-роутер MikroTik Wap Lte kit 2024 wAPR-2nD&amp;EC200A-EU - фото 2
  • Wi-Fi-роутер MikroTik Wap Lte kit 2024 wAPR-2nD&amp;EC200A-EU - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 370 руб. 
Начислим 230 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723213
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Wi-Fi-роутер MikroTik Wap Lte kit 2024 wAPR-2nD&EC200A-EU
14 370 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mikrotik
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA, WPA2
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Количество диапазонов
однодиапазонный
Класс Wi-Fi
N300
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество внешних антенн
1
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
185x85x30мм
Страна производитель
Китай
Вес, г.
600

Описание товара Wi-Fi-роутер MikroTik Wap Lte kit 2024 wAPR-2nD&EC200A-EU

Wi-Fi роутер MikroTik – это надежное и функциональное решение для обеспечения беспроводного доступа в интернет. Данный роутер поддерживает стандарты Wi-Fi 802.11b/g/n и работает в однодиапазонном режиме на частоте 2.4 ГГц, что обеспечивает стабильное подключение с максимальной скоростью до 300 Мбит/с. Основные характеристики роутера включают в себя один WAN-порт для подключения к провайдеру и возможность проводной передачи данных на скорости до 100 Мбит/с. Устройство поддерживает разнообразные режимы работы, включая маршрутизатор и точку доступа, что делает его универсальным решением для дома и офиса. Беспроводная связь защищена современными протоколами безопасности, такими как WEP, WPA и WPA2, обеспечивая высокий уровень защиты данных. Поддержка IPv6 гарантирует готовность к современным интернет-технологиям и стандартам. Этот роутер от MikroTik выполнен в элегантном белом цвете, который гармонично впишется в любой интерьер. Благодаря простоте установки и надежной работе, Wi-Fi роутер MikroTik является отличным выбором для создания качественной домашней или офисной сети.

Отзывы о товаре Wi-Fi-роутер MikroTik Wap Lte kit 2024 wAPR-2nD&EC200A-EU




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Mikrotik
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA, WPA2
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Количество диапазонов
однодиапазонный
Класс Wi-Fi
N300
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество внешних антенн
1
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Развернуть
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
185x85x30мм
Страна производитель
Китай
Описание
Wi-Fi роутер MikroTik – это надежное и функциональное решение для обеспечения беспроводного доступа в интернет. Данный роутер поддерживает стандарты Wi-Fi 802.11b/g/n и работает в однодиапазонном режиме на частоте 2.4 ГГц, что обеспечивает стабильное подключение с максимальной скоростью до 300 Мбит/с. Основные характеристики роутера включают в себя один WAN-порт для подключения к провайдеру и возможность проводной передачи данных на скорости до 100 Мбит/с. Устройство поддерживает разнообразные режимы работы, включая маршрутизатор и точку доступа, что делает его универсальным решением для дома и офиса. Беспроводная связь защищена современными протоколами безопасности, такими как WEP, WPA и WPA2, обеспечивая высокий уровень защиты данных. Поддержка IPv6 гарантирует готовность к современным интернет-технологиям и стандартам. Этот роутер от MikroTik выполнен в элегантном белом цвете, который гармонично впишется в любой интерьер. Благодаря простоте установки и надежной работе, Wi-Fi роутер MikroTik является отличным выбором для создания качественной домашней или офисной сети.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Wi-Fi-роутер MikroTik Wap Lte kit 2024 wAPR-2nD&EC200A-EU - по цене 14370 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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