Wi-Fi MESH роутер TP-Link Deco X50-Outdoor(1-pack)
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Характеристики
Описание товара Wi-Fi MESH роутер TP-Link Deco X50-Outdoor(1-pack)
MESH-комплект TP-Link Deco X50-Outdoor (1-Pack) со скоростью 2976 Мбит/с предназначен для организации сети Интернет с широкой зоной покрытия сигнала внутри и снаружи помещений. Устройство выполнено в корпусе, защищенном от неблагоприятных погодных явлений по стандарту IP65. Конструкция точки доступа предусматривает крепление на мачте или стене и установку на столе. К TP-Link Deco X50-Outdoor можно подключить свыше 150 устройств. Питание может подаваться от розетки и посредством стандарта PoE. Система HomeShield защищает сеть от вредоносных ресурсов и атак, выполняет приоритизацию пропускной способности, ведет мониторинг сети. С помощью функции родительского контроля можно ограничивать время проведения в Интернете для детей и блокировать доступ к нежелательным сайтам.
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Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Гигабитные, Двухдиапазонные
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Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, TP-Link Archer
Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Гигабитные, Двухдиапазонные
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