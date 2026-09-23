Маршрутизатор Mikrotik hAP ax2 C52iG-5HaxD2HaxD-TC
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
нет
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
867 Мбит/с
Количество портов LAN
5
Количество портов WAN
1
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 540 руб.
В наличии
Код товара: 627277
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
10 540 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA2-PSK, WPA3-PSK
Цвет
черный
Поддержка IPv6
нет
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AX1800
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
867 Мбит/с
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
5
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
маршрутизатор
Функции VPN
да
Комплектация
адаптер питания, документация, подставка
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
120 x 101 x 37 мм
Размеры в упаковке, см
47х22х1
Вес, г.
600
Описание товара Маршрутизатор Mikrotik hAP ax2 C52iG-5HaxD2HaxD-TC
Версия легендарного hAP ac 6-го поколения. Благодаря PoE-in и PoE-out беспроводная связь намного быстрее, больше оперативной памяти. Самый маленький полноценный маршрутизатор AX на рынке! Четырехъядерный процессор, работающий на частоте 864 МГц, в сочетании с солидным ГБ оперативной памяти обеспечивает мощный эффект, когда дело доходит до тяжелых операций, таких как сложные правила брандмауэра, аппаратное шифрование IPSec, использование большего количества потоков или эксперименты с самыми передовыми функциями RouterOS. А с добавлением расширенной поддержки шифрования WPA3 вы в большей безопасности, чем когда-либо прежде.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Mesh роутеры, TP-Link Archer
Теги товара: Cudy, Гигабитные, Двухдиапазонные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA2-PSK, WPA3-PSK
Цвет
черный
Поддержка IPv6
нет
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AX1800
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
867 Мбит/с
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
5
Развернуть
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
маршрутизатор
Функции VPN
да
Комплектация
адаптер питания, документация, подставка
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
120 x 101 x 37 мм
Версия легендарного hAP ac 6-го поколения. Благодаря PoE-in и PoE-out беспроводная связь намного быстрее, больше оперативной памяти. Самый маленький полноценный маршрутизатор AX на рынке! Четырехъядерный процессор, работающий на частоте 864 МГц, в сочетании с солидным ГБ оперативной памяти обеспечивает мощный эффект, когда дело доходит до тяжелых операций, таких как сложные правила брандмауэра, аппаратное шифрование IPSec, использование большего количества потоков или эксперименты с самыми передовыми функциями RouterOS. А с добавлением расширенной поддержки шифрования WPA3 вы в большей безопасности, чем когда-либо прежде.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Mesh роутеры, TP-Link Archer
Теги товара: Cudy, Гигабитные, Двухдиапазонные
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Mesh роутеры, TP-Link Archer
Теги товара: Cudy, Гигабитные, Двухдиапазонные
Маршрутизатор Mikrotik hAP ax2 C52iG-5HaxD2HaxD-TC - купить по цене 10540 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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