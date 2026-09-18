Маршрутизатор MikroTik PowerBox Pro (RB960PGS-PB)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Маршрутизатор
Поддержка IPv6
да
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 680 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 294444
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Маршрутизатор
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Количество диапазонов
однодиапазонный
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Количество SFP-портов
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
SNMP, SSH, Telnet, Web-интерфейс, Winbox, мобильное приложение
Режимы работы
маршрутизатор, режим моста
Габариты, мм
125x52x225
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х13х11
Вес, кг.
1
Описание товара Маршрутизатор MikroTik PowerBox Pro (RB960PGS-PB)
Маршрутизатор Mikrotik - PowerBox Pro, LAN - 4 x 1 Гб/с, WAN - 1 x 1 Гб/с RJ-45 + 1 x 1 Гб/с SFP, PoE, Белый, RB960PGS-PB
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Теги товара: Гигабитные
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Бренд
Тип товара
Маршрутизатор
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Количество диапазонов
однодиапазонный
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Количество SFP-портов
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
SNMP, SSH, Telnet, Web-интерфейс, Winbox, мобильное приложение
Режимы работы
маршрутизатор, режим моста
Развернуть
Габариты, мм
125x52x225
Страна производитель
Китай
Маршрутизатор Mikrotik - PowerBox Pro, LAN - 4 x 1 Гб/с, WAN - 1 x 1 Гб/с RJ-45 + 1 x 1 Гб/с SFP, PoE, Белый, RB960PGS-PB
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Теги товара: Гигабитные
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Теги товара: Гигабитные
Маршрутизатор MikroTik PowerBox Pro (RB960PGS-PB) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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