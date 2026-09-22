Wi-Fi роутер Netcraze Hopper DSL (NC-3611)
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Характеристики
Описание товара Wi-Fi роутер Netcraze Hopper DSL (NC-3611)
Гигабитный интернет-центр Hopper DSL предлагает высокую скорость маршрутизации, встроенный модем ADSL2+/VDSL2, Wi-Fi 6 класса AX3000 и многофункциональный быстрый порт USB 3.0. DSL-интернет по телефонной линии может быть основным или резервным каналом связи, при этом также можно задействовать Ethernet-порты и совместимые USB-модемы LTE/4G. При работе с USB-дисками можно получить на чтение до 110 Мбайт/c, установить торрент-клиент, медиасервер и OPKG-приложения. Оптимален на роль главного шлюза-контроллера Mesh Wi-Fi-системы Keenetic при подключении других моделей с гигабитными портами и радиомодулями уровня Wi-Fi 6.
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Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Гигабитные, Двухдиапазонные
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Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, TP-Link Archer
Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Гигабитные, Двухдиапазонные
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