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Wi-Fi MESH система TP-Link Deco S7(3-pack) купить с доставкой в Москве
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Wi-Fi MESH система TP-Link Deco S7(3-pack)

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Wi-Fi MESH система TP-Link Deco S7(3-pack) - фото 1
Wi-Fi MESH система TP-Link Deco S7(3-pack) - фото 2
Wi-Fi MESH система TP-Link Deco S7(3-pack) - фото 3
Wi-Fi MESH система TP-Link Deco S7(3-pack) - фото 4
Wi-Fi MESH система TP-Link Deco S7(3-pack) - фото 5
Wi-Fi MESH система TP-Link Deco S7(3-pack) - фото 6
Wi-Fi MESH система TP-Link Deco S7(3-pack) - фото 7
Wi-Fi MESH система TP-Link Deco S7(3-pack) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi система
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1900 Мбит/с
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
3
Количество юнитов в комплекте
3
  • Wi-Fi MESH система TP-Link Deco S7(3-pack) - фото 1
  • Wi-Fi MESH система TP-Link Deco S7(3-pack) - фото 2
  • Wi-Fi MESH система TP-Link Deco S7(3-pack) - фото 3
  • Wi-Fi MESH система TP-Link Deco S7(3-pack) - фото 4
  • Wi-Fi MESH система TP-Link Deco S7(3-pack) - фото 5
  • Wi-Fi MESH система TP-Link Deco S7(3-pack) - фото 6
  • Wi-Fi MESH система TP-Link Deco S7(3-pack) - фото 7
  • Wi-Fi MESH система TP-Link Deco S7(3-pack) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-54%
10 790 руб.  23 590 руб. 
Начислим 173 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 627404
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Wi-Fi MESH система TP-Link Deco S7(3-pack)
10 790 руб. -54%
23 590 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi система
Безопасность
WEP, WPA, WPA2
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AC1900
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1900 Мбит/с
Количество внутренних антенн
3
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
3
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Поддержка MESH
да
Режимы работы
точка доступа, репитер
Комплектация
3
Количество юнитов в комплекте
3
Габариты, мм
162.3 х 90.7 х 90.7 мм
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, кг.
1.97

Описание товара Wi-Fi MESH система TP-Link Deco S7(3-pack)

TP-Link Deco S7(3-pack), AC1900 Домашняя Mesh Wi-Fi система, до 600 Мбит/с на 2,4 ГГц + до 1300 Мбит/с на 5 ГГц, 3 встр.антенны, 3 гиг. порта (WAN/LAN)

Отзывы о товаре Wi-Fi MESH система TP-Link Deco S7(3-pack)




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi система
Безопасность
WEP, WPA, WPA2
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AC1900
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1900 Мбит/с
Количество внутренних антенн
3
Количество портов LAN
3
Развернуть
Количество портов WAN
3
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Поддержка MESH
да
Режимы работы
точка доступа, репитер
Комплектация
3
Количество юнитов в комплекте
3
Габариты, мм
162.3 х 90.7 х 90.7 мм
Описание
TP-Link Deco S7(3-pack), AC1900 Домашняя Mesh Wi-Fi система, до 600 Мбит/с на 2,4 ГГц + до 1300 Мбит/с на 5 ГГц, 3 встр.антенны, 3 гиг. порта (WAN/LAN)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Wi-Fi MESH система TP-Link Deco S7(3-pack) – стоимость товара 10790 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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