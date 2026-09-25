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Wi-Fi роутер Netcraze Hopper SE (NC-3812) купить с доставкой в Москве
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Wi-Fi роутер Netcraze Hopper SE (NC-3812)

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Wi-Fi роутер Netcraze Hopper SE (NC-3812) - фото 1
Wi-Fi роутер Netcraze Hopper SE (NC-3812) - фото 2
Wi-Fi роутер Netcraze Hopper SE (NC-3812) - фото 3
Wi-Fi роутер Netcraze Hopper SE (NC-3812) - фото 4
Wi-Fi роутер Netcraze Hopper SE (NC-3812) - фото 5
Wi-Fi роутер Netcraze Hopper SE (NC-3812) - фото 6
Wi-Fi роутер Netcraze Hopper SE (NC-3812) - фото 7
Wi-Fi роутер Netcraze Hopper SE (NC-3812) - фото 8
Wi-Fi роутер Netcraze Hopper SE (NC-3812) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 2 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11g)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2402 Мбит/с
Количество внешних антенн
0
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Функции VPN
да
  • Wi-Fi роутер Netcraze Hopper SE (NC-3812) - фото 1
  • Wi-Fi роутер Netcraze Hopper SE (NC-3812) - фото 2
  • Wi-Fi роутер Netcraze Hopper SE (NC-3812) - фото 3
  • Wi-Fi роутер Netcraze Hopper SE (NC-3812) - фото 4
  • Wi-Fi роутер Netcraze Hopper SE (NC-3812) - фото 5
  • Wi-Fi роутер Netcraze Hopper SE (NC-3812) - фото 6
  • Wi-Fi роутер Netcraze Hopper SE (NC-3812) - фото 7
  • Wi-Fi роутер Netcraze Hopper SE (NC-3812) - фото 8
  • Wi-Fi роутер Netcraze Hopper SE (NC-3812) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 320 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 737743
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Wi-Fi роутер Netcraze Hopper SE (NC-3812)
10 320 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Netcraze
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA, WPA2, WPA3
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 2 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11g)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AX3000
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2402 Мбит/с
Количество внешних антенн
0
Количество внутренних антенн
5
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
со смартфона
Сетевые протоколы и функции
FTP, DDNS, UPnP, DHCP, DLNA
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Поддержка 3G/4G/5G
USB модем
Функции VPN
да
Габариты, мм
170x170x42
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х24х6
Вес, г.
800

Описание товара Wi-Fi роутер Netcraze Hopper SE (NC-3812)

Маршрутизатор Netcraze Hopper SE отличает энергоэффективная аппаратная платформа Mediatek Filogic 820 с 2-ядерным 1,3-ГГц ARM-процессором MT7981 и 512 Мбайт памяти DDR4, обеспечивающая актуальную Wi-Fi-формулу AX3000, гигабитную маршрутизацию любых способов подключения к Интернету, высокую скорость обмена данными с дисками или модемами через порт USB 3.0. Компактный минималистичный корпус, скрывающий пять высокоточных печатных антенн и 4 сетевых порта, одинаково удобен не только в настольном положении, но и на стене или даже в нише для слаботочного оборудования. Идеальное решение по покрытию и производительности для небольших квартир, студий или дачных домов с потенциалом управления сколь угодно большой Mesh-сетью Wi-Fi.

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер Netcraze Hopper SE (NC-3812)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Netcraze
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA, WPA2, WPA3
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 2 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11g)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AX3000
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2402 Мбит/с
Количество внешних антенн
0
Количество внутренних антенн
5
Развернуть
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
со смартфона
Сетевые протоколы и функции
FTP, DDNS, UPnP, DHCP, DLNA
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Поддержка 3G/4G/5G
USB модем
Функции VPN
да
Габариты, мм
170x170x42
Страна производитель
Китай
Описание
Маршрутизатор Netcraze Hopper SE отличает энергоэффективная аппаратная платформа Mediatek Filogic 820 с 2-ядерным 1,3-ГГц ARM-процессором MT7981 и 512 Мбайт памяти DDR4, обеспечивающая актуальную Wi-Fi-формулу AX3000, гигабитную маршрутизацию любых способов подключения к Интернету, высокую скорость обмена данными с дисками или модемами через порт USB 3.0. Компактный минималистичный корпус, скрывающий пять высокоточных печатных антенн и 4 сетевых порта, одинаково удобен не только в настольном положении, но и на стене или даже в нише для слаботочного оборудования. Идеальное решение по покрытию и производительности для небольших квартир, студий или дачных домов с потенциалом управления сколь угодно большой Mesh-сетью Wi-Fi.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Wi-Fi роутер Netcraze Hopper SE (NC-3812) - по цене 10320 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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