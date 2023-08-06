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Wi-Fi MESH система TP-Link Deco M4 (DECO M4(3-PACK)) белый купить с доставкой в Москве
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Wi-Fi MESH система TP-Link Deco M4 (DECO M4(3-PACK)) белый

1 Отзывы
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Wi-Fi система TP-Link Deco M4 (DECO M4(3-PACK)) белый - фото 1
Wi-Fi система TP-Link Deco M4 (DECO M4(3-PACK)) белый - фото 2
Wi-Fi система TP-Link Deco M4 (DECO M4(3-PACK)) белый - фото 3
Wi-Fi система TP-Link Deco M4 (DECO M4(3-PACK)) белый - фото 4
Wi-Fi система TP-Link Deco M4 (DECO M4(3-PACK)) белый - фото 5
Wi-Fi система TP-Link Deco M4 (DECO M4(3-PACK)) белый - фото 6
Wi-Fi система TP-Link Deco M4 (DECO M4(3-PACK)) белый - фото 7
Wi-Fi система TP-Link Deco M4 (DECO M4(3-PACK)) белый - фото 8
Wi-Fi система TP-Link Deco M4 (DECO M4(3-PACK)) белый - фото 9
Wi-Fi система TP-Link Deco M4 (DECO M4(3-PACK)) белый - фото 10
Wi-Fi система TP-Link Deco M4 (DECO M4(3-PACK)) белый - фото 11
Wi-Fi система TP-Link Deco M4 (DECO M4(3-PACK)) белый - фото 12
Wi-Fi система TP-Link Deco M4 (DECO M4(3-PACK)) белый - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1167 Мбит/с
Безопасность
WPA-PSK, WPA2-PSK
Количество портов LAN
2
Количество портов WAN
2
Количество юнитов в комплекте
3
  • Wi-Fi система TP-Link Deco M4 (DECO M4(3-PACK)) белый - фото 1
  • Wi-Fi система TP-Link Deco M4 (DECO M4(3-PACK)) белый - фото 2
  • Wi-Fi система TP-Link Deco M4 (DECO M4(3-PACK)) белый - фото 3
  • Wi-Fi система TP-Link Deco M4 (DECO M4(3-PACK)) белый - фото 4
  • Wi-Fi система TP-Link Deco M4 (DECO M4(3-PACK)) белый - фото 5
  • Wi-Fi система TP-Link Deco M4 (DECO M4(3-PACK)) белый - фото 6
  • Wi-Fi система TP-Link Deco M4 (DECO M4(3-PACK)) белый - фото 7
  • Wi-Fi система TP-Link Deco M4 (DECO M4(3-PACK)) белый - фото 8
  • Wi-Fi система TP-Link Deco M4 (DECO M4(3-PACK)) белый - фото 9
  • Wi-Fi система TP-Link Deco M4 (DECO M4(3-PACK)) белый - фото 10
  • Wi-Fi система TP-Link Deco M4 (DECO M4(3-PACK)) белый - фото 11
  • Wi-Fi система TP-Link Deco M4 (DECO M4(3-PACK)) белый - фото 12
  • Wi-Fi система TP-Link Deco M4 (DECO M4(3-PACK)) белый - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 257188
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Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AC1200
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1167 Мбит/с
Безопасность
WPA-PSK, WPA2-PSK
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
2
Количество портов WAN
2
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Поддержка MESH
да
Режимы работы
точка доступа, репитер
Поддержка голосового помощника
Alexa
Комплектация
3 устройства
Количество юнитов в комплекте
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х23х16
Вес, кг.
1

Описание товара Wi-Fi MESH система TP-Link Deco M4 (DECO M4(3-PACK)) белый

Представляем вашему вниманию Wi-Fi роутер TP-Link, который сочетает в себе современные технологии и стильный дизайн. Этот мощный белый роутер поддерживает новейший протокол IPv6 и работает по стандартам Wi-Fi 4 (802.11n) и Wi-Fi 5 (802.11ac), обеспечивая оптимальную производительность на частотах 2.4 ГГц и 5 ГГц. Максимальная скорость беспроводного соединения достигает до 1167 Мбит/с, что идеально подходит для потоковой передачи видео, онлайн-игр и быстрой загрузки файлов. Продуманная система безопасности, включая протоколы WPA-PSK и WPA2-PSK, защищает сеть от несанкционированного доступа. Устройство оснащено двумя внутренними антеннами, которые обеспечивают стабильное покрытие сети на всей территории вашего дома или офиса. Роутер имеет два LAN-порта для проводного подключения со скоростью передачи данных до 1000 Мбит/с. Одной из ключевых особенностей является поддержка технологий MESH, что позволяет расширить зону покрытия Wi-Fi и обеспечить бесшовное подключение в любых условиях. Режимы работы включают точку доступа и репитер, что обеспечивает гибкость в настройке и использовании. Устройство совместимо с голосовым помощником Alexa, что делает управление вашей сетью еще проще и удобнее. Комплект включает три устройства, обеспечивая идеальное решение для создания Mesh-сети в вашем доме. При весе всего 0,1 кг роутер легко устанавливается и не занимает много места. TP-Link — это надежный выбор для создания мощной и безопасной Wi-Fi сети в вашем доме.

Отзывы о товаре Wi-Fi MESH система TP-Link Deco M4 (DECO M4(3-PACK)) белый

06.08.2023
Артем

Достоинства:
Простота установки, хороший сигнал.

Недостатки:
Уже не обновляется система.

Комментарий:
В целом очень даже не плохо.



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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AC1200
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1167 Мбит/с
Безопасность
WPA-PSK, WPA2-PSK
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
2
Развернуть
Количество портов WAN
2
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Поддержка MESH
да
Режимы работы
точка доступа, репитер
Поддержка голосового помощника
Alexa
Комплектация
3 устройства
Количество юнитов в комплекте
3
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем вашему вниманию Wi-Fi роутер TP-Link, который сочетает в себе современные технологии и стильный дизайн. Этот мощный белый роутер поддерживает новейший протокол IPv6 и работает по стандартам Wi-Fi 4 (802.11n) и Wi-Fi 5 (802.11ac), обеспечивая оптимальную производительность на частотах 2.4 ГГц и 5 ГГц. Максимальная скорость беспроводного соединения достигает до 1167 Мбит/с, что идеально подходит для потоковой передачи видео, онлайн-игр и быстрой загрузки файлов. Продуманная система безопасности, включая протоколы WPA-PSK и WPA2-PSK, защищает сеть от несанкционированного доступа. Устройство оснащено двумя внутренними антеннами, которые обеспечивают стабильное покрытие сети на всей территории вашего дома или офиса. Роутер имеет два LAN-порта для проводного подключения со скоростью передачи данных до 1000 Мбит/с. Одной из ключевых особенностей является поддержка технологий MESH, что позволяет расширить зону покрытия Wi-Fi и обеспечить бесшовное подключение в любых условиях. Режимы работы включают точку доступа и репитер, что обеспечивает гибкость в настройке и использовании. Устройство совместимо с голосовым помощником Alexa, что делает управление вашей сетью еще проще и удобнее. Комплект включает три устройства, обеспечивая идеальное решение для создания Mesh-сети в вашем доме. При весе всего 0,1 кг роутер легко устанавливается и не занимает много места. TP-Link — это надежный выбор для создания мощной и безопасной Wi-Fi сети в вашем доме.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
06.08.2023
Артем

Достоинства:
Простота установки, хороший сигнал.

Недостатки:
Уже не обновляется система.

Комментарий:
В целом очень даже не плохо.


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