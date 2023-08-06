Wi-Fi MESH система TP-Link Deco M4 (DECO M4(3-PACK)) белый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Wi-Fi MESH система TP-Link Deco M4 (DECO M4(3-PACK)) белый
Представляем вашему вниманию Wi-Fi роутер TP-Link, который сочетает в себе современные технологии и стильный дизайн. Этот мощный белый роутер поддерживает новейший протокол IPv6 и работает по стандартам Wi-Fi 4 (802.11n) и Wi-Fi 5 (802.11ac), обеспечивая оптимальную производительность на частотах 2.4 ГГц и 5 ГГц. Максимальная скорость беспроводного соединения достигает до 1167 Мбит/с, что идеально подходит для потоковой передачи видео, онлайн-игр и быстрой загрузки файлов. Продуманная система безопасности, включая протоколы WPA-PSK и WPA2-PSK, защищает сеть от несанкционированного доступа. Устройство оснащено двумя внутренними антеннами, которые обеспечивают стабильное покрытие сети на всей территории вашего дома или офиса. Роутер имеет два LAN-порта для проводного подключения со скоростью передачи данных до 1000 Мбит/с. Одной из ключевых особенностей является поддержка технологий MESH, что позволяет расширить зону покрытия Wi-Fi и обеспечить бесшовное подключение в любых условиях. Режимы работы включают точку доступа и репитер, что обеспечивает гибкость в настройке и использовании. Устройство совместимо с голосовым помощником Alexa, что делает управление вашей сетью еще проще и удобнее. Комплект включает три устройства, обеспечивая идеальное решение для создания Mesh-сети в вашем доме. При весе всего 0,1 кг роутер легко устанавливается и не занимает много места. TP-Link — это надежный выбор для создания мощной и безопасной Wi-Fi сети в вашем доме.
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Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Гигабитные, Двухдиапазонные
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Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, TP-Link Archer
Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Гигабитные, Двухдиапазонные
Достоинства:
Простота установки, хороший сигнал.
Недостатки:
Уже не обновляется система.
Комментарий:
В целом очень даже не плохо.
Отзывы о товаре Wi-Fi MESH система TP-Link Deco M4 (DECO M4(3-PACK)) белый
Достоинства:
Простота установки, хороший сигнал.
Недостатки:
Уже не обновляется система.
Комментарий:
В целом очень даже не плохо.