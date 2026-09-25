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Wi-Fi роутер HUAWEI 53030DFX купить с доставкой в Москве
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Wi-Fi роутер HUAWEI 53030DFX

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Wi-Fi роутер HUAWEI 53030DFX - фото 2
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
3570 Мбит/с
Количество внешних антенн
0
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
4
  • Wi-Fi роутер HUAWEI 53030DFX - фото 1
  • Wi-Fi роутер HUAWEI 53030DFX - фото 2
  • Wi-Fi роутер HUAWEI 53030DFX - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 170 руб. 
Начислим 147 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741028
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Wi-Fi роутер HUAWEI 53030DFX
9 170 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Huawei
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA, WPA2, WPA3
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
BE3600
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
3570 Мбит/с
Количество внешних антенн
0
Количество внутренних антенн
7
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
4
Скорость передачи по проводному подключению
2500 Мбит/с
Управление
со смартфона
Сетевые протоколы и функции
DHCP, DDNS
Поддержка MESH
да
Режимы работы
точка доступа
Комплектация
Бесшовный Mesh роутер Huawei Mesh X1 Pro, адаптер питания, документация, кабель Ethernet
Габариты, мм
115.4x227.2x115.4мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х13х12
Вес, кг.
1.5

Описание товара Wi-Fi роутер HUAWEI 53030DFX

HUAWEI X1 Pro 53030DFX MESH-комплект может похвастаться молниеносной скоростью до 3.6 Гбит/с. Будь то потоковая передача в формате 4K/8K, игры в дополненной реальности, виртуальной реальности или общий доступ к большим файлам, он с легкостью справится с непревзойденным онлайн-опытом.

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер HUAWEI 53030DFX




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Huawei
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA, WPA2, WPA3
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
BE3600
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
3570 Мбит/с
Количество внешних антенн
0
Количество внутренних антенн
7
Развернуть
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
4
Скорость передачи по проводному подключению
2500 Мбит/с
Управление
со смартфона
Сетевые протоколы и функции
DHCP, DDNS
Поддержка MESH
да
Режимы работы
точка доступа
Комплектация
Бесшовный Mesh роутер Huawei Mesh X1 Pro, адаптер питания, документация, кабель Ethernet
Габариты, мм
115.4x227.2x115.4мм
Страна производитель
Китай
Описание
HUAWEI X1 Pro 53030DFX MESH-комплект может похвастаться молниеносной скоростью до 3.6 Гбит/с. Будь то потоковая передача в формате 4K/8K, игры в дополненной реальности, виртуальной реальности или общий доступ к большим файлам, он с легкостью справится с непревзойденным онлайн-опытом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Wi-Fi роутер HUAWEI 53030DFX - по цене 9170 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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