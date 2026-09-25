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Wi-Fi роутер Netcraze Sprinter (NC-3711) купить с доставкой в Москве
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Wi-Fi роутер Netcraze Sprinter (NC-3711)

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Wi-Fi роутер Netcraze Sprinter (NC-3711) - фото 1
Wi-Fi роутер Netcraze Sprinter (NC-3711) - фото 2
Wi-Fi роутер Netcraze Sprinter (NC-3711) - фото 3
Wi-Fi роутер Netcraze Sprinter (NC-3711) - фото 4
Wi-Fi роутер Netcraze Sprinter (NC-3711) - фото 5
Wi-Fi роутер Netcraze Sprinter (NC-3711) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2402 Мбит/с
Количество внешних антенн
5
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Количество юнитов в комплекте
1
  • Wi-Fi роутер Netcraze Sprinter (NC-3711) - фото 1
  • Wi-Fi роутер Netcraze Sprinter (NC-3711) - фото 2
  • Wi-Fi роутер Netcraze Sprinter (NC-3711) - фото 3
  • Wi-Fi роутер Netcraze Sprinter (NC-3711) - фото 4
  • Wi-Fi роутер Netcraze Sprinter (NC-3711) - фото 5
  • Wi-Fi роутер Netcraze Sprinter (NC-3711) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 720 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 737747
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Wi-Fi роутер Netcraze Sprinter (NC-3711)
9 720 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Netcraze
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA-PSK, WPA, WPA3-PSK
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2402 Мбит/с
Количество внешних антенн
5
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Сетевые протоколы и функции
DDNS, UPnP, DHCP, UDP
Поддержка MESH
да
Режимы работы
точка доступа, маршрутизатор
Комплектация
роутер, адаптер питания 12В 1A, Ethernet-кабель, документация, упаковка
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
160x118x45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х24х6
Вес, кг.
1.2

Описание товара Wi-Fi роутер Netcraze Sprinter (NC-3711)

Sprinter KN-3711 имеет ту же мощную аппаратную платформу Mediatek Filogic 820 с 2-ядерным 1,3-ГГц ARM-процессором MT7981 и 512 Мбайт памяти DDR4, что и другие модели линейки Wi-Fi 6 с индексом AX3000, и благодаря 4 портам Gigabit Ethernet легко справится с ролью единственного маршрутизатора или главного шлюза-контроллера, обслуживающего разнообразные VPN-сценарии, интернет-фильтры, приоритизацию трафика и, например, Wi-Fi-систему из нескольких узлов/ретрансляторов. С другой стороны, одним щелчком переключателя режима Sprinter сам можно превратить в усилитель сигнала или точку доступа Wi-Fi 6, которые беспрепятственно войдут в модульную бесшовную Mesh Wi-Fi-систему Netcraze.

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер Netcraze Sprinter (NC-3711)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Netcraze
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA-PSK, WPA, WPA3-PSK
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2402 Мбит/с
Количество внешних антенн
5
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Развернуть
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Сетевые протоколы и функции
DDNS, UPnP, DHCP, UDP
Поддержка MESH
да
Режимы работы
точка доступа, маршрутизатор
Комплектация
роутер, адаптер питания 12В 1A, Ethernet-кабель, документация, упаковка
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
160x118x45
Страна производитель
Китай
Описание
Sprinter KN-3711 имеет ту же мощную аппаратную платформу Mediatek Filogic 820 с 2-ядерным 1,3-ГГц ARM-процессором MT7981 и 512 Мбайт памяти DDR4, что и другие модели линейки Wi-Fi 6 с индексом AX3000, и благодаря 4 портам Gigabit Ethernet легко справится с ролью единственного маршрутизатора или главного шлюза-контроллера, обслуживающего разнообразные VPN-сценарии, интернет-фильтры, приоритизацию трафика и, например, Wi-Fi-систему из нескольких узлов/ретрансляторов. С другой стороны, одним щелчком переключателя режима Sprinter сам можно превратить в усилитель сигнала или точку доступа Wi-Fi 6, которые беспрепятственно войдут в модульную бесшовную Mesh Wi-Fi-систему Netcraze.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Wi-Fi роутер Netcraze Sprinter (NC-3711) - по цене 9720 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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