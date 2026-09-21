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Wi-Fi MESH система Cudy M1300 (M1300(3-PACK)) белый купить с доставкой в Москве
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Wi-Fi MESH система Cudy M1300 (M1300(3-PACK)) белый

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Wi-Fi MESH система Cudy M1300 (M1300(3-PACK)) белый - фото 1
Wi-Fi MESH система Cudy M1300 (M1300(3-PACK)) белый - фото 2
Wi-Fi MESH система Cudy M1300 (M1300(3-PACK)) белый - фото 3
Wi-Fi MESH система Cudy M1300 (M1300(3-PACK)) белый - фото 4
Wi-Fi MESH система Cudy M1300 (M1300(3-PACK)) белый - фото 5
Wi-Fi MESH система Cudy M1300 (M1300(3-PACK)) белый - фото 6
Wi-Fi MESH система Cudy M1300 (M1300(3-PACK)) белый - фото 7
Wi-Fi MESH система Cudy M1300 (M1300(3-PACK)) белый - фото 8
Wi-Fi MESH система Cudy M1300 (M1300(3-PACK)) белый - фото 9
Wi-Fi MESH система Cudy M1300 (M1300(3-PACK)) белый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
867 Мбит/с
Количество портов LAN
1
Количество портов WAN
1
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
3
  • Wi-Fi MESH система Cudy M1300 (M1300(3-PACK)) белый - фото 1
  • Wi-Fi MESH система Cudy M1300 (M1300(3-PACK)) белый - фото 2
  • Wi-Fi MESH система Cudy M1300 (M1300(3-PACK)) белый - фото 3
  • Wi-Fi MESH система Cudy M1300 (M1300(3-PACK)) белый - фото 4
  • Wi-Fi MESH система Cudy M1300 (M1300(3-PACK)) белый - фото 5
  • Wi-Fi MESH система Cudy M1300 (M1300(3-PACK)) белый - фото 6
  • Wi-Fi MESH система Cudy M1300 (M1300(3-PACK)) белый - фото 7
  • Wi-Fi MESH система Cudy M1300 (M1300(3-PACK)) белый - фото 8
  • Wi-Fi MESH система Cudy M1300 (M1300(3-PACK)) белый - фото 9
  • Wi-Fi MESH система Cudy M1300 (M1300(3-PACK)) белый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 687416
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Характеристики

Бренд
Cudy
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA, WPA2, WPA3
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AC1200
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
867 Мбит/с
Количество внутренних антенн
4
Количество портов LAN
1
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор
Функции VPN
да
Комплектация
Устройство‚ блок питания‚ кабель Ethernet‚ руководство по установке
Количество юнитов в комплекте
3
Габариты, мм
155x110x110 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х26х13
Вес, кг.
1.65

Описание товара Wi-Fi MESH система Cudy M1300 (M1300(3-PACK)) белый

Бесшовный Mesh роутер Cudy M1300 (M1300(3-PACK)) AC1200 10/100/1000BASE-TX белый (упак.:3шт)

Отзывы о товаре Wi-Fi MESH система Cudy M1300 (M1300(3-PACK)) белый




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Характеристики
Бренд
Cudy
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA, WPA2, WPA3
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AC1200
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
867 Мбит/с
Количество внутренних антенн
4
Количество портов LAN
1
Развернуть
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор
Функции VPN
да
Комплектация
Устройство‚ блок питания‚ кабель Ethernet‚ руководство по установке
Количество юнитов в комплекте
3
Габариты, мм
155x110x110 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Бесшовный Mesh роутер Cudy M1300 (M1300(3-PACK)) AC1200 10/100/1000BASE-TX белый (упак.:3шт)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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