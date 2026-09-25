Wi-Fi роутер Netcraze Runner 4G (NC-2212)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Функции VPN
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 770 руб.
В наличии
Код товара: 723507
|
Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
7 770 руб.
- Гарантия производителя: 3 года
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA, WPA2, WPA3
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Количество диапазонов
однодиапазонный
Класс Wi-Fi
N300
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Управление
SSH, Telnet, Web-интерфейс, мобильное приложение
Сетевые протоколы и функции
HTTP, UPnP, DDNS, DHCP, UDP
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа, репитер
Поддержка 3G/4G/5G
SIM карта
Функции VPN
да
Комплектация
Роутер беспроводной Keenetic Netcraze Runner 4G, 4G-антенны, адаптер питания: 12 В 1 A; кабель Ethernet, инструкция по применению.
Габариты, мм
159x110x259мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х11х5
Вес, г.
400
Описание товара Wi-Fi роутер Netcraze Runner 4G (NC-2212)
Роутер Netcraze Runner 4G с собственным процессором и встроенным усилителем обладает компактным и легким корпусом из пластика белого цвета. Он поддерживает сети 3G и 4G (LTE) для быстрого и стабильного подключения к интернету. Устройство оснащено 4 антеннами и работает на частоте 2.4 ГГц. За счет этого оно обеспечивает скорость беспроводного соединения до 300 Мбит/с, при этом для передачи этот параметр составляет 150 Мбит/с. Keenetic Runner 4G подходит для использования в загородных домах и офисах, где требуется стабильное интернет-соединение.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, TP-Link Archer
Теги товара: Mesh роутеры
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA, WPA2, WPA3
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Количество диапазонов
однодиапазонный
Класс Wi-Fi
N300
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
4
Развернуть
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Управление
SSH, Telnet, Web-интерфейс, мобильное приложение
Сетевые протоколы и функции
HTTP, UPnP, DDNS, DHCP, UDP
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа, репитер
Поддержка 3G/4G/5G
SIM карта
Функции VPN
да
Комплектация
Роутер беспроводной Keenetic Netcraze Runner 4G, 4G-антенны, адаптер питания: 12 В 1 A; кабель Ethernet, инструкция по применению.
Габариты, мм
159x110x259мм
Страна производитель
Китай
Роутер Netcraze Runner 4G с собственным процессором и встроенным усилителем обладает компактным и легким корпусом из пластика белого цвета. Он поддерживает сети 3G и 4G (LTE) для быстрого и стабильного подключения к интернету. Устройство оснащено 4 антеннами и работает на частоте 2.4 ГГц. За счет этого оно обеспечивает скорость беспроводного соединения до 300 Мбит/с, при этом для передачи этот параметр составляет 150 Мбит/с. Keenetic Runner 4G подходит для использования в загородных домах и офисах, где требуется стабильное интернет-соединение.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, TP-Link Archer
Теги товара: Mesh роутеры
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, TP-Link Archer
Теги товара: Mesh роутеры
Купить Wi-Fi роутер Netcraze Runner 4G (NC-2212) - по цене 7770 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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