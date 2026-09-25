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Wi-Fi роутер Netcraze Runner 4G (NC-2212) купить с доставкой в Москве
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Wi-Fi роутер Netcraze Runner 4G (NC-2212)

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Wi-Fi роутер Netcraze Runner 4G (NC-2212) - фото 1
Wi-Fi роутер Netcraze Runner 4G (NC-2212) - фото 2
Wi-Fi роутер Netcraze Runner 4G (NC-2212) - фото 3
Wi-Fi роутер Netcraze Runner 4G (NC-2212) - фото 4
Wi-Fi роутер Netcraze Runner 4G (NC-2212) - фото 5
Wi-Fi роутер Netcraze Runner 4G (NC-2212) - фото 6
Wi-Fi роутер Netcraze Runner 4G (NC-2212) - фото 7
Wi-Fi роутер Netcraze Runner 4G (NC-2212) - фото 8
Wi-Fi роутер Netcraze Runner 4G (NC-2212) - фото 9
Wi-Fi роутер Netcraze Runner 4G (NC-2212) - фото 10
Wi-Fi роутер Netcraze Runner 4G (NC-2212) - фото 11
Wi-Fi роутер Netcraze Runner 4G (NC-2212) - фото 12
Wi-Fi роутер Netcraze Runner 4G (NC-2212) - фото 13
Wi-Fi роутер Netcraze Runner 4G (NC-2212) - фото 14
Wi-Fi роутер Netcraze Runner 4G (NC-2212) - фото 15
Wi-Fi роутер Netcraze Runner 4G (NC-2212) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Функции VPN
да
  • Wi-Fi роутер Netcraze Runner 4G (NC-2212) - фото 1
  • Wi-Fi роутер Netcraze Runner 4G (NC-2212) - фото 2
  • Wi-Fi роутер Netcraze Runner 4G (NC-2212) - фото 3
  • Wi-Fi роутер Netcraze Runner 4G (NC-2212) - фото 4
  • Wi-Fi роутер Netcraze Runner 4G (NC-2212) - фото 5
  • Wi-Fi роутер Netcraze Runner 4G (NC-2212) - фото 6
  • Wi-Fi роутер Netcraze Runner 4G (NC-2212) - фото 7
  • Wi-Fi роутер Netcraze Runner 4G (NC-2212) - фото 8
  • Wi-Fi роутер Netcraze Runner 4G (NC-2212) - фото 9
  • Wi-Fi роутер Netcraze Runner 4G (NC-2212) - фото 10
  • Wi-Fi роутер Netcraze Runner 4G (NC-2212) - фото 11
  • Wi-Fi роутер Netcraze Runner 4G (NC-2212) - фото 12
  • Wi-Fi роутер Netcraze Runner 4G (NC-2212) - фото 13
  • Wi-Fi роутер Netcraze Runner 4G (NC-2212) - фото 14
  • Wi-Fi роутер Netcraze Runner 4G (NC-2212) - фото 15
  • Wi-Fi роутер Netcraze Runner 4G (NC-2212) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 770 руб. 
Начислим 125 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723507
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Wi-Fi роутер Netcraze Runner 4G (NC-2212)
7 770 руб.
  • Гарантия производителя: 3 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Netcraze
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA, WPA2, WPA3
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Количество диапазонов
однодиапазонный
Класс Wi-Fi
N300
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Управление
SSH, Telnet, Web-интерфейс, мобильное приложение
Сетевые протоколы и функции
HTTP, UPnP, DDNS, DHCP, UDP
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа, репитер
Поддержка 3G/4G/5G
SIM карта
Функции VPN
да
Комплектация
Роутер беспроводной Keenetic Netcraze Runner 4G, 4G-антенны, адаптер питания: 12 В 1 A; кабель Ethernet, инструкция по применению.
Габариты, мм
159x110x259мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х11х5
Вес, г.
400

Описание товара Wi-Fi роутер Netcraze Runner 4G (NC-2212)

Роутер Netcraze Runner 4G с собственным процессором и встроенным усилителем обладает компактным и легким корпусом из пластика белого цвета. Он поддерживает сети 3G и 4G (LTE) для быстрого и стабильного подключения к интернету. Устройство оснащено 4 антеннами и работает на частоте 2.4 ГГц. За счет этого оно обеспечивает скорость беспроводного соединения до 300 Мбит/с, при этом для передачи этот параметр составляет 150 Мбит/с. Keenetic Runner 4G подходит для использования в загородных домах и офисах, где требуется стабильное интернет-соединение.



Теги товара: Mesh роутеры

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер Netcraze Runner 4G (NC-2212)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Netcraze
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA, WPA2, WPA3
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Количество диапазонов
однодиапазонный
Класс Wi-Fi
N300
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
4
Развернуть
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Управление
SSH, Telnet, Web-интерфейс, мобильное приложение
Сетевые протоколы и функции
HTTP, UPnP, DDNS, DHCP, UDP
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа, репитер
Поддержка 3G/4G/5G
SIM карта
Функции VPN
да
Комплектация
Роутер беспроводной Keenetic Netcraze Runner 4G, 4G-антенны, адаптер питания: 12 В 1 A; кабель Ethernet, инструкция по применению.
Габариты, мм
159x110x259мм
Страна производитель
Китай
Описание
Роутер Netcraze Runner 4G с собственным процессором и встроенным усилителем обладает компактным и легким корпусом из пластика белого цвета. Он поддерживает сети 3G и 4G (LTE) для быстрого и стабильного подключения к интернету. Устройство оснащено 4 антеннами и работает на частоте 2.4 ГГц. За счет этого оно обеспечивает скорость беспроводного соединения до 300 Мбит/с, при этом для передачи этот параметр составляет 150 Мбит/с. Keenetic Runner 4G подходит для использования в загородных домах и офисах, где требуется стабильное интернет-соединение.


Теги товара: Mesh роутеры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Wi-Fi роутер Netcraze Runner 4G (NC-2212) - по цене 7770 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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