Wi-Fi Mesh система Tenda AC2600 EW12 IP-COM
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Характеристики
Описание товара Wi-Fi Mesh система Tenda AC2600 EW12 IP-COM
Двухдиапазонная Wi-Fi Mesh система IP-COM EW12 AC2600 EW12 - это трехдиапазонная система Wi-Fi AC2600 от IP-COM, специально разработанная для офисов, ресторанов и других мест. Благодаря передовой технологии True Mesh и инновационному дизайну встроенных антенн корпоративные пользователи могут регулировать количество EW12 в соответствии с областью применения и в сочетании с EW12 формировать распределенную ячеистую сеть без мертвой зоны. EW12 поддерживает режим маршрутизатора и режим точки доступа, которые могут соответствовать требованиям небольшого проекта с ячеистой сетью или частичной ячеистой сети для крупных проектов. Устройство использует полностью гигабитный сетевой интерфейс с максимальной поддержкой одной глобальной сети. Он объединяет различные корпоративные функции, такие как интеллектуальное управление пропускной способностью, веб-аутентификация, SMS-аутентификация и т.д., И может применяться в различных сценариях приложений.
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Теги товара: Mesh роутеры, Гигабитные
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Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, TP-Link Archer
Теги товара: Mesh роутеры, Гигабитные
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