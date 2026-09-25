Wi-Fi роутер Netcraze Challenger SE (NC-3911)
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Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 2 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11g)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2402 Мбит/с
Количество внешних антенн
0
Количество портов LAN
2
Количество портов WAN
1
Функции VPN
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 770 руб.
В наличии
Код товара: 737737
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7 770 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA, WPA2, WPA3
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 2 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11g)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AX3000
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2402 Мбит/с
Количество внешних антенн
0
Количество внутренних антенн
5
Количество портов LAN
2
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
2500 Мбит/с
Управление
со смартфона
Сетевые протоколы и функции
UPnP, DDNS, DHCP, UDP
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Функции VPN
да
Комплектация
маршрутизатор, документация, кабель RJ45, адаптер питания, упаковка
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
170x170x42
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х24х6
Вес, г.
800
Описание товара Wi-Fi роутер Netcraze Challenger SE (NC-3911)
Облеченный в компактный минималистичный корпус, который одинаково хорошо смотрится как на столе, так и стене, Маршрутизатор Netcraze Challenger SE (NC-3911) c актуальным Wi-Fi 6 AX3000 и двумя портами 2.5 Gigabit Ethernet претендует на самые требовательные роли в вашей сети. Маршрутизация интернет-тарифов до 4,8 Гбит/с в дуплексе с анализом и приоритизацией трафика IntelliQoS делают его идеальным маршрутизатором и контроллером подключенной далее мультигигабитной Mesh Wi-Fi-сети, высокоростными узлами которой, в свою очерель, могут служить такие же устройства Netcraze Challenger SE (NC-3911), быстро превращаемые в 2,5-гигабитные ретрансляторы благодаря аппаратному переключателю режима работы.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, TP-Link Archer, Гигабитные
Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Двухдиапазонные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA, WPA2, WPA3
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 2 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11g)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AX3000
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2402 Мбит/с
Количество внешних антенн
0
Количество внутренних антенн
5
Развернуть
Количество портов LAN
2
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
2500 Мбит/с
Управление
со смартфона
Сетевые протоколы и функции
UPnP, DDNS, DHCP, UDP
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Функции VPN
да
Комплектация
маршрутизатор, документация, кабель RJ45, адаптер питания, упаковка
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
170x170x42
Страна производитель
Китай
Облеченный в компактный минималистичный корпус, который одинаково хорошо смотрится как на столе, так и стене, Маршрутизатор Netcraze Challenger SE (NC-3911) c актуальным Wi-Fi 6 AX3000 и двумя портами 2.5 Gigabit Ethernet претендует на самые требовательные роли в вашей сети. Маршрутизация интернет-тарифов до 4,8 Гбит/с в дуплексе с анализом и приоритизацией трафика IntelliQoS делают его идеальным маршрутизатором и контроллером подключенной далее мультигигабитной Mesh Wi-Fi-сети, высокоростными узлами которой, в свою очерель, могут служить такие же устройства Netcraze Challenger SE (NC-3911), быстро превращаемые в 2,5-гигабитные ретрансляторы благодаря аппаратному переключателю режима работы.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, TP-Link Archer, Гигабитные
Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Двухдиапазонные
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, TP-Link Archer, Гигабитные
Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Двухдиапазонные
Купить Wi-Fi роутер Netcraze Challenger SE (NC-3911) - по цене 7770 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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