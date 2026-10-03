Wi-Fi система TP-Link Deco E4 ( 3-pack)
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Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1167 Мбит/с
Количество портов LAN
2
Количество портов WAN
1
Количество юнитов в комплекте
3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 290 руб.
В наличии
Код товара: 294594
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
7 290 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA-PSK, WPA2-PSK
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AC1200
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1167 Мбит/с
Количество внутренних антенн
4
Количество портов LAN
2
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Управление
Deco app
Сетевые протоколы и функции
IPv4, IPv6, DHCP, SPI Firewall
Поддержка MESH
да
Режимы работы
точка доступа
Поддержка голосового помощника
Alexa
Комплектация
3 модуля, 3 БП, патч-корд, инструкция, упаковка
Количество юнитов в комплекте
3
Габариты, мм
190.5x90.7x90.7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х23х16
Вес, кг.
1.74
Описание товара Wi-Fi система TP-Link Deco E4 ( 3-pack)
Доступная домашняя Mesh-система из трех модулей стандарта Wi-Fi 5 (AC1200), предназначенная для устранения слепых зон в больших помещениях площадью до 370 кв.м. Создает единое бесшовное пространство с автоматическим переключением устройств, легко настраивается через приложение Deco и поддерживает родительский контроль.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, TP-Link Archer, Гигабитные
Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Двухдиапазонные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA-PSK, WPA2-PSK
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AC1200
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1167 Мбит/с
Количество внутренних антенн
4
Количество портов LAN
2
Развернуть
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Управление
Deco app
Сетевые протоколы и функции
IPv4, IPv6, DHCP, SPI Firewall
Поддержка MESH
да
Режимы работы
точка доступа
Поддержка голосового помощника
Alexa
Комплектация
3 модуля, 3 БП, патч-корд, инструкция, упаковка
Количество юнитов в комплекте
3
Габариты, мм
190.5x90.7x90.7
Страна производитель
Китай
Доступная домашняя Mesh-система из трех модулей стандарта Wi-Fi 5 (AC1200), предназначенная для устранения слепых зон в больших помещениях площадью до 370 кв.м. Создает единое бесшовное пространство с автоматическим переключением устройств, легко настраивается через приложение Deco и поддерживает родительский контроль.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, TP-Link Archer, Гигабитные
Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Двухдиапазонные
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, TP-Link Archer, Гигабитные
Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Двухдиапазонные
Wi-Fi система TP-Link Deco E4 ( 3-pack) – стоимость товара 7290 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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