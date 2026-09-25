Wi-Fi MESH система HUAWEI 53030DVA
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Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2976 Мбит/с
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
3
Количество юнитов в комплекте
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 800 руб.
В наличии
Код товара: 741030
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7 800 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AX3000
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2976 Мбит/с
Количество внутренних антенн
4
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
3
Скорость передачи по проводному подключению
2500 Мбит/с
Поддержка MESH
да
Режимы работы
точка доступа
Комплектация
3 Mesh-модуля, 3 адаптера питания, 3 Ethernet-кабеля, краткое руководство
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
60 ? 110 ? 150 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х12
Вес, кг.
1.72
Описание товара Wi-Fi MESH система HUAWEI 53030DVA
Wi-Fi роутер Huawei в белом корпусе — компактное решение для современной домашней или офисной сети. При весе всего 0,26 кг он не займёт много места, а четыре внутренние антенны обеспечивают беспроводное подключение в двух диапазонах: 2,4 и 5 ГГц. Модель поддерживает стандарт Wi-Fi 6 (802.11ax) и относится к классу AX3000, обеспечивая скорость Wi-Fi-соединения до 2976 Мбит/с. Для проводных устройств предусмотрены 3 LAN-порта со скоростью передачи до 2500 Мбит/с. Поддержка IPv6 расширяет возможности сетевого подключения, а режим точки доступа позволяет использовать роутер для организации беспроводной сети. В комплекте — 1 устройство.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, TP-Link Archer, Гигабитные
Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Двухдиапазонные
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Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AX3000
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2976 Мбит/с
Количество внутренних антенн
4
Количество портов LAN
3
Развернуть
Количество портов WAN
3
Скорость передачи по проводному подключению
2500 Мбит/с
Поддержка MESH
да
Режимы работы
точка доступа
Комплектация
3 Mesh-модуля, 3 адаптера питания, 3 Ethernet-кабеля, краткое руководство
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
60 ? 110 ? 150 мм
Страна производитель
Китай
Wi-Fi роутер Huawei в белом корпусе — компактное решение для современной домашней или офисной сети. При весе всего 0,26 кг он не займёт много места, а четыре внутренние антенны обеспечивают беспроводное подключение в двух диапазонах: 2,4 и 5 ГГц. Модель поддерживает стандарт Wi-Fi 6 (802.11ax) и относится к классу AX3000, обеспечивая скорость Wi-Fi-соединения до 2976 Мбит/с. Для проводных устройств предусмотрены 3 LAN-порта со скоростью передачи до 2500 Мбит/с. Поддержка IPv6 расширяет возможности сетевого подключения, а режим точки доступа позволяет использовать роутер для организации беспроводной сети. В комплекте — 1 устройство.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, TP-Link Archer, Гигабитные
Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Двухдиапазонные
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, TP-Link Archer, Гигабитные
Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Двухдиапазонные
Купить Wi-Fi MESH система HUAWEI 53030DVA - по цене 7800 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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