Роутер Wi-Fi Mercusys MR3000X
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
нет
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
4
Количество юнитов в комплекте
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 050 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 723620
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
черный
Поддержка IPv6
нет
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
4
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
Веб-интерфейс
Сетевые протоколы и функции
DHCP, DMZ, UPnP
Режимы работы
маршрутизатор
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
208.8х171.6х41.7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х13х4
Вес, кг.
1
Описание товара Роутер Wi-Fi Mercusys MR3000X
Маршрутизатор Mercusys MR3000X — это профессиональное устройство, предназначенное для обеспечения стабильно быстрого и бесперебойного интернета. Маршрутизатор оснащён несколькими WAN-портами (1 х RJ-45) и LAN-портами (3 х RJ-45), что позволяет легко подключать различные устройства и организовывать передачу данных.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Mesh роутеры, TP-Link Archer
Теги товара: Cudy, Гигабитные, Двухдиапазонные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
черный
Поддержка IPv6
нет
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
4
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
Веб-интерфейс
Сетевые протоколы и функции
DHCP, DMZ, UPnP
Развернуть
Режимы работы
маршрутизатор
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
208.8х171.6х41.7
Страна производитель
Китай
Маршрутизатор Mercusys MR3000X — это профессиональное устройство, предназначенное для обеспечения стабильно быстрого и бесперебойного интернета. Маршрутизатор оснащён несколькими WAN-портами (1 х RJ-45) и LAN-портами (3 х RJ-45), что позволяет легко подключать различные устройства и организовывать передачу данных.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Mesh роутеры, TP-Link Archer
Теги товара: Cudy, Гигабитные, Двухдиапазонные
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Mesh роутеры, TP-Link Archer
Теги товара: Cudy, Гигабитные, Двухдиапазонные
Роутер Wi-Fi Mercusys MR3000X - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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