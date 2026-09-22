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Роутер Wi-Fi Mercusys MR3000X купить с доставкой в Москве
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Роутер Wi-Fi Mercusys MR3000X

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Роутер Wi-Fi Mercusys MR3000X - фото 1
Роутер Wi-Fi Mercusys MR3000X - фото 2
Роутер Wi-Fi Mercusys MR3000X - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
нет
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
4
Количество юнитов в комплекте
1
  • Роутер Wi-Fi Mercusys MR3000X - фото 1
  • Роутер Wi-Fi Mercusys MR3000X - фото 2
  • Роутер Wi-Fi Mercusys MR3000X - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723620
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Характеристики

Бренд
Mercusys
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
черный
Поддержка IPv6
нет
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
4
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
Веб-интерфейс
Сетевые протоколы и функции
DHCP, DMZ, UPnP
Режимы работы
маршрутизатор
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
208.8х171.6х41.7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х13х4
Вес, кг.
1

Описание товара Роутер Wi-Fi Mercusys MR3000X

Маршрутизатор Mercusys MR3000X — это профессиональное устройство, предназначенное для обеспечения стабильно быстрого и бесперебойного интернета. Маршрутизатор оснащён несколькими WAN-портами (1 х RJ-45) и LAN-портами (3 х RJ-45), что позволяет легко подключать различные устройства и организовывать передачу данных.

Отзывы о товаре Роутер Wi-Fi Mercusys MR3000X




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Характеристики
Бренд
Mercusys
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
черный
Поддержка IPv6
нет
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
4
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
Веб-интерфейс
Сетевые протоколы и функции
DHCP, DMZ, UPnP
Развернуть
Режимы работы
маршрутизатор
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
208.8х171.6х41.7
Страна производитель
Китай
Описание
Маршрутизатор Mercusys MR3000X — это профессиональное устройство, предназначенное для обеспечения стабильно быстрого и бесперебойного интернета. Маршрутизатор оснащён несколькими WAN-портами (1 х RJ-45) и LAN-портами (3 х RJ-45), что позволяет легко подключать различные устройства и организовывать передачу данных.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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