Wi-Fi роутер Cudy LT700E
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 2 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11g)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
867 Мбит/с
Количество внешних антенн
0
Количество портов LAN
3
Функции VPN
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 060 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 737714
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA, WPA2, WPA3
Цвет
белый
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 2 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11g)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AC1200
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
867 Мбит/с
Количество внешних антенн
0
Количество внутренних антенн
4
Количество портов LAN
3
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
со смартфона
Режимы работы
маршрутизатор
Поддержка 3G/4G/5G
SIM карта
Функции VPN
да
Комплектация
устройство‚ блок питания‚ кабель Ethernet‚ руководство по установке, упаковка
Габариты, мм
190x149x50мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х17х6
Вес, г.
600
Описание товара Wi-Fi роутер Cudy LT700E
Данный роутер поддерживает Wi-Fi и стандарт мобильной связи 4G LTE Advanced, а также имеет внутренние антенны, слот для карты nano-SIM и четыре гигабитных порта Ethernet, благодаря чему он отлично подойдёт для создания сети где угодно: дома, в офисе, на выставке или на даче.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Mesh роутеры, TP-Link Archer
Теги товара: Cudy, Гигабитные, Двухдиапазонные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 8 610 руб.2153 руб. в СплитWi-Fi роутер Netcraze Explorer 4G (NC-4910)
-
В наличииЦена 8 670 руб.2168 руб. в СплитРоутер Wi-Fi TP-Link Archer MR505
-
В наличииЦена 9 060 руб.2265 руб. в СплитМаршрутизатор Mercusys AC1200 (MR30)
-
В наличииЦена 9 160 руб.2290 руб. в СплитWi-Fi роутер HUAWEI 53030DFX
-
В наличииЦена 9 230 руб.2308 руб. в СплитМаршрутизатор Ubiquiti EdgeRouter X SFP (ER-X-SFP)
-
В наличииЦена 9 300 руб.2325 руб. в СплитWi-Fi роутер TP-Link Archer AX72
-
В наличииЦена 9 460 руб.2365 руб. в СплитWi-Fi роутер Netcraze Sprinter SE (NC-3712)
-
В наличииЦена 9 710 руб.2428 руб. в СплитWi-Fi роутер Netcraze Sprinter (NC-3711)
-
В наличииЦена 9 920 руб.2480 руб. в СплитМаршрутизатор MikroTik hAP ac3 (RBD53IG-5HACD2HND)
-
В наличииЦена 10 020 руб.2505 руб. в СплитWi-Fi MESH система TP-Link Deco X10(2-pack)
-
В наличииЦена 10 100 руб.2525 руб. в СплитWi-Fi MESH система TP-Link Deco M4 (DECO M4(3-PACK)) белый
-
В наличииЦена 10 300 руб.2575 руб. в СплитWi-Fi роутер Netcraze Hopper SE (NC-3812)
Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA, WPA2, WPA3
Цвет
белый
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 2 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11g)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AC1200
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
867 Мбит/с
Количество внешних антенн
0
Количество внутренних антенн
4
Количество портов LAN
3
Развернуть
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
со смартфона
Режимы работы
маршрутизатор
Поддержка 3G/4G/5G
SIM карта
Функции VPN
да
Комплектация
устройство‚ блок питания‚ кабель Ethernet‚ руководство по установке, упаковка
Габариты, мм
190x149x50мм
Страна производитель
Китай
Данный роутер поддерживает Wi-Fi и стандарт мобильной связи 4G LTE Advanced, а также имеет внутренние антенны, слот для карты nano-SIM и четыре гигабитных порта Ethernet, благодаря чему он отлично подойдёт для создания сети где угодно: дома, в офисе, на выставке или на даче.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Mesh роутеры, TP-Link Archer
Теги товара: Cudy, Гигабитные, Двухдиапазонные
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Mesh роутеры, TP-Link Archer
Теги товара: Cudy, Гигабитные, Двухдиапазонные
Wi-Fi роутер Cudy LT700E - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Wi-Fi роутер Cudy LT700E