Маршрутизатор TP-Link ER605W
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Характеристики
Описание товара Маршрутизатор TP-Link ER605W
Маршрутизатор TP-Link Omada ER605W - это гигабитное устройство, оснащенное 6 портами, включая один SFP WAN/LAN, один RJ45 WAN и четыре RJ45 LAN / WAN. Это позволяет подключать различные устройства и обеспечивать стабильное интернет-соединение. Маршрутизатор TP-Link Omada ER605W оснащен модулем Wi-Fi 6, который обеспечивает высокую скорость передачи данных - до 574 Mbps в 2.4 GHz и до 2402 Mbps в 5 GHz. Это позволяет использовать устройство как standalone-устройство или как точку доступа, управляемую контроллером Omada. Маршрутизатор TP-Link Omada ER605W поддерживает подключение нескольких провайдеров в режиме Load Balancing / Failover, что обеспечивает надежность и стабильность интернет-соединения. Маршрутизатор TP-Link Omada ER605W оснащен портом USB-A 3.0, который позволяет подключать 4G-модем и использовать устройство в качестве Wi-Fi-роутера. Устройство совместимо с экосистемой Omada и может управляться с локального или облачного контроллера Omada. Это позволяет легко настроить и управлять маршрутизатором, а также отслеживать его работу. В целом, TP-Link Omada ER605W - это надежное, функциональное и удобное в использовании устройство, которое обеспечит стабильное и безопасное интернет-соединение для вашего дома или офиса.
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Теги товара: Cudy, Гигабитные, Двухдиапазонные
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Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Mesh роутеры, TP-Link Archer
Теги товара: Cudy, Гигабитные, Двухдиапазонные
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