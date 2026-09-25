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Роутер Wi-Fi TP-Link Archer MR505 купить с доставкой в Москве
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Роутер Wi-Fi TP-Link Archer MR505

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Роутер Wi-Fi TP-Link Archer MR505 - фото 2
Роутер Wi-Fi TP-Link Archer MR505 - фото 3
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Роутер Wi-Fi TP-Link Archer MR505 - фото 6
Роутер Wi-Fi TP-Link Archer MR505 - фото 7
Роутер Wi-Fi TP-Link Archer MR505 - фото 8
Роутер Wi-Fi TP-Link Archer MR505 - фото 9
Роутер Wi-Fi TP-Link Archer MR505 - фото 10
Роутер Wi-Fi TP-Link Archer MR505 - фото 11
Роутер Wi-Fi TP-Link Archer MR505 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
867 Мбит/с
Безопасность
WEP, WPA, WPA2, WPA3
Количество внешних антенн
2
Количество портов LAN
2
Количество портов WAN
1
  • Роутер Wi-Fi TP-Link Archer MR505 - фото 1
  • Роутер Wi-Fi TP-Link Archer MR505 - фото 2
  • Роутер Wi-Fi TP-Link Archer MR505 - фото 3
  • Роутер Wi-Fi TP-Link Archer MR505 - фото 4
  • Роутер Wi-Fi TP-Link Archer MR505 - фото 5
  • Роутер Wi-Fi TP-Link Archer MR505 - фото 6
  • Роутер Wi-Fi TP-Link Archer MR505 - фото 7
  • Роутер Wi-Fi TP-Link Archer MR505 - фото 8
  • Роутер Wi-Fi TP-Link Archer MR505 - фото 9
  • Роутер Wi-Fi TP-Link Archer MR505 - фото 10
  • Роутер Wi-Fi TP-Link Archer MR505 - фото 11
  • Роутер Wi-Fi TP-Link Archer MR505 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 700 руб. 
Начислим 140 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723644
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Роутер Wi-Fi TP-Link Archer MR505
8 700 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AC1200
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
867 Мбит/с
Безопасность
WEP, WPA, WPA2, WPA3
Количество внешних антенн
2
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
2
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
Облако TP-Link, локальное управление, удалённое управление
Сетевые протоколы и функции
IPv4, IPv6
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор
Поддержка 3G/4G/5G
SIM карта
Комплектация
Роутер Адаптер питания (длина шнура — 1,5 метра) Кабель Ethernet RJ45 Краткое руководство по установке
Количество юнитов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
Вес, г.
930

Описание товара Роутер Wi-Fi TP-Link Archer MR505

Двухдиапазонный гигабитный роутер TP-Link Archer MR505 MU-MIMO с поддержкой 4G+ работает в частотных диапазонах 2.4 и 5 ГГц. Он поддерживает стандарты беспроводной связи 802.11a/b/g/n/ac и позволяет подключать до 64 устройств одновременно. Производительность TP-Link Archer MR505 составляет до 1167 Мбит/с. Роутер оснащен внутренней и внешней антеннами, а также усилителем на 20 dBm. Управлять его работой можно не только через web-интерфейс, но и при помощи мобильного приложения.

Отзывы о товаре Роутер Wi-Fi TP-Link Archer MR505




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AC1200
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
867 Мбит/с
Безопасность
WEP, WPA, WPA2, WPA3
Количество внешних антенн
2
Количество внутренних антенн
2
Развернуть
Количество портов LAN
2
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
Облако TP-Link, локальное управление, удалённое управление
Сетевые протоколы и функции
IPv4, IPv6
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор
Поддержка 3G/4G/5G
SIM карта
Комплектация
Роутер Адаптер питания (длина шнура — 1,5 метра) Кабель Ethernet RJ45 Краткое руководство по установке
Количество юнитов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
Описание
Двухдиапазонный гигабитный роутер TP-Link Archer MR505 MU-MIMO с поддержкой 4G+ работает в частотных диапазонах 2.4 и 5 ГГц. Он поддерживает стандарты беспроводной связи 802.11a/b/g/n/ac и позволяет подключать до 64 устройств одновременно. Производительность TP-Link Archer MR505 составляет до 1167 Мбит/с. Роутер оснащен внутренней и внешней антеннами, а также усилителем на 20 dBm. Управлять его работой можно не только через web-интерфейс, но и при помощи мобильного приложения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Роутер Wi-Fi TP-Link Archer MR505 - по цене 8700 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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