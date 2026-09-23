Wi-Fi MESH система Mercusys Halo H30G(3-pack)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Wi-Fi MESH система Mercusys Halo H30G(3-pack)
MESH-комплект Mercusys Halo H30G состоит из трех точек доступа, которые выполнены в корпусе кубической формы и отличаются компактными размерами. Расположите модули в нескольких комнатах помещения, чтобы получить высокоскоростную и стабильную беспроводную сеть для большого количества устройства. Данная система соответствует стандарту AC1300 и отличается скоростью соединения в пределах 1267 Мбит/с при одновременной работе в двух частотных диапазонах. В каждом модуле имеются по одному разъему LAN с пропускной способностью 1000 Мбит/с. Среди прочих особенностей модели Mercusys Halo H30G отмечаются технологии защиты доступа и несколько способов настройки параметров сети.
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Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Гигабитные, Двухдиапазонные
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Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, TP-Link Archer
Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Гигабитные, Двухдиапазонные
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