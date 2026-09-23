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Wi-Fi системаTP-Link Deco X50(1-pack) купить с доставкой в Москве
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Wi-Fi системаTP-Link Deco X50(1-pack)

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Wi-Fi системаTP-Link Deco X50(1-pack) - фото 1
Wi-Fi системаTP-Link Deco X50(1-pack) - фото 2
Wi-Fi системаTP-Link Deco X50(1-pack) - фото 3
Wi-Fi системаTP-Link Deco X50(1-pack) - фото 4
Wi-Fi системаTP-Link Deco X50(1-pack) - фото 5
Wi-Fi системаTP-Link Deco X50(1-pack) - фото 6
Wi-Fi системаTP-Link Deco X50(1-pack) - фото 7
Wi-Fi системаTP-Link Deco X50(1-pack) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi система
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2402 Мбит/с
Количество портов LAN
2
Количество портов WAN
1
Количество юнитов в комплекте
1
  • Wi-Fi системаTP-Link Deco X50(1-pack) - фото 1
  • Wi-Fi системаTP-Link Deco X50(1-pack) - фото 2
  • Wi-Fi системаTP-Link Deco X50(1-pack) - фото 3
  • Wi-Fi системаTP-Link Deco X50(1-pack) - фото 4
  • Wi-Fi системаTP-Link Deco X50(1-pack) - фото 5
  • Wi-Fi системаTP-Link Deco X50(1-pack) - фото 6
  • Wi-Fi системаTP-Link Deco X50(1-pack) - фото 7
  • Wi-Fi системаTP-Link Deco X50(1-pack) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 627400
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Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi система
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2402 Мбит/с
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
2
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Комплектация
1 Pack
Количество юнитов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х25х10
Вес, г.
700

Описание товара Wi-Fi системаTP-Link Deco X50(1-pack)

MESH-комплект TP-Link Deco X50 работает при поддержке технологий искусственного интеллекта и способен автоматически подстраиваться в зависимости от потребностей домашней сети. Данная модель соответствует стандарту AX3000 и демонстрирует скорость до 2976 Мбит/с при работе в двух частотных диапазонах. Технологии BSS Color и Beamforming увеличивают зону действиz сети и повышают стабильность сигнала. Для подключения необходимой техники проводным способом предлагаются 3 разъема LAN со скоростью 1000 Мбит/с. Настройка параметров TP-Link Deco X50 может выполняться посредством простого веб-интерфейса или средствами фирменного приложения со смартфона.

Отзывы о товаре Wi-Fi системаTP-Link Deco X50(1-pack)




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi система
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2402 Мбит/с
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
2
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Развернуть
Комплектация
1 Pack
Количество юнитов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
Описание
MESH-комплект TP-Link Deco X50 работает при поддержке технологий искусственного интеллекта и способен автоматически подстраиваться в зависимости от потребностей домашней сети. Данная модель соответствует стандарту AX3000 и демонстрирует скорость до 2976 Мбит/с при работе в двух частотных диапазонах. Технологии BSS Color и Beamforming увеличивают зону действиz сети и повышают стабильность сигнала. Для подключения необходимой техники проводным способом предлагаются 3 разъема LAN со скоростью 1000 Мбит/с. Настройка параметров TP-Link Deco X50 может выполняться посредством простого веб-интерфейса или средствами фирменного приложения со смартфона.
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Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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