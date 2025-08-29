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Маршрутизатор TP-Link ER605 (TL-R605) купить с доставкой в Москве
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Маршрутизатор TP-Link ER605 (TL-R605)

4 Отзывы
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Маршрутизатор TP-Link ER605 (TL-R605) - фото 1
Маршрутизатор TP-Link ER605 (TL-R605) - фото 2
Маршрутизатор TP-Link ER605 (TL-R605) - фото 3
Маршрутизатор TP-Link ER605 (TL-R605) - фото 4
Маршрутизатор TP-Link ER605 (TL-R605) - фото 5
Маршрутизатор TP-Link ER605 (TL-R605) - фото 6
Маршрутизатор TP-Link ER605 (TL-R605) - фото 7
Маршрутизатор TP-Link ER605 (TL-R605) - фото 8
Маршрутизатор TP-Link ER605 (TL-R605) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Маршрутизатор
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Количество юнитов в комплекте
1
  • Маршрутизатор TP-Link ER605 (TL-R605) - фото 1
  • Маршрутизатор TP-Link ER605 (TL-R605) - фото 2
  • Маршрутизатор TP-Link ER605 (TL-R605) - фото 3
  • Маршрутизатор TP-Link ER605 (TL-R605) - фото 4
  • Маршрутизатор TP-Link ER605 (TL-R605) - фото 5
  • Маршрутизатор TP-Link ER605 (TL-R605) - фото 6
  • Маршрутизатор TP-Link ER605 (TL-R605) - фото 7
  • Маршрутизатор TP-Link ER605 (TL-R605) - фото 8
  • Маршрутизатор TP-Link ER605 (TL-R605) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 627271
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Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Маршрутизатор
Цвет
черный
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
• Автоматическое обнаружение устройств• Умный мониторинг сети• Предупреждения об отклонениях• Единая конфигурация• Перезагрузка по расписанию• Настройка портала аутентификации
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
маршрутизатор
Комплектация
Маршрутизатор, адаптер питания, кабель Ethernet RJ45, руководство по быстрой настройке
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
158 х 101 х 25 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х40х33
Вес, г.
600

Описание товара Маршрутизатор TP-Link ER605 (TL-R605)

Маршрутизатор TP-LINK ER605 станет отличным выбором для работы с сетью небольших офисов, а также отдельных предприятий. Данное устройство отличается высокой производительностью и предназначено для создания и управления локальными сетями, а также для обеспечения их защиты. Отличительной особенностью модели является фирменная «облачная» система и мобильное приложение Omada, которые открывают широкие возможности для управления и контроля параметров сети и подключенных устройств. Маршрутизатор TP-LINK ER605 оснащен 5 портами WAN/LAN с пропускной способностью до 1000 Мбит/с. Для безопасного соединения данная модель использует различные протоколы и технологии, а также методы фильтрации трафика, например, по IP-, URL- или MAC-адресу. Маршрутизатор выполнен в прочном металлическом корпусе и отличается высокой устойчивостью к внешним воздействиям. Благодаря своим размерам модель может располагаться прямо на рабочем столе. Благодаря расположенным на лицевой панели светодиодам обеспечивается удобство использования. В качестве источника питания используется сеть 220 В. Устройство поставляется в фирменной упаковке с адаптером питания и сетевым кабелем.



Теги товара: Гигабитные

Отзывы о товаре Маршрутизатор TP-Link ER605 (TL-R605)

Источник: Яндекс Маркет
29.08.2025
Илья Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Классический TP-Link. Процессор уже староват для 2025 года, но если хотите перешить на OpenWrt, то это самое оно. Включается ну ооочень долго. За такой проц должен быть сильно дешевле.
Источник: Яндекс Маркет
08.08.2025
Oleg

Достоинства:


Комментарий:
Это просто отличный товар, самое главное - нужный и пришел во время, разве это не фантастика?
Источник: Яндекс Маркет
01.06.2025
Александр С

Достоинства:


Комментарий:
отличный маршрутизатор, все работает, пришло в указанный срок
Источник: Яндекс Маркет
19.04.2025
Галина И.

Достоинства:


Комментарий:
перезагружается очень долго!!! 3 минуты 13 секунд, это просто ДНО



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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Маршрутизатор
Цвет
черный
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
• Автоматическое обнаружение устройств• Умный мониторинг сети• Предупреждения об отклонениях• Единая конфигурация• Перезагрузка по расписанию• Настройка портала аутентификации
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
маршрутизатор
Комплектация
Маршрутизатор, адаптер питания, кабель Ethernet RJ45, руководство по быстрой настройке
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
158 х 101 х 25 мм
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Маршрутизатор TP-LINK ER605 станет отличным выбором для работы с сетью небольших офисов, а также отдельных предприятий. Данное устройство отличается высокой производительностью и предназначено для создания и управления локальными сетями, а также для обеспечения их защиты. Отличительной особенностью модели является фирменная «облачная» система и мобильное приложение Omada, которые открывают широкие возможности для управления и контроля параметров сети и подключенных устройств. Маршрутизатор TP-LINK ER605 оснащен 5 портами WAN/LAN с пропускной способностью до 1000 Мбит/с. Для безопасного соединения данная модель использует различные протоколы и технологии, а также методы фильтрации трафика, например, по IP-, URL- или MAC-адресу. Маршрутизатор выполнен в прочном металлическом корпусе и отличается высокой устойчивостью к внешним воздействиям. Благодаря своим размерам модель может располагаться прямо на рабочем столе. Благодаря расположенным на лицевой панели светодиодам обеспечивается удобство использования. В качестве источника питания используется сеть 220 В. Устройство поставляется в фирменной упаковке с адаптером питания и сетевым кабелем.


Теги товара: Гигабитные
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
29.08.2025
Илья Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Классический TP-Link. Процессор уже староват для 2025 года, но если хотите перешить на OpenWrt, то это самое оно. Включается ну ооочень долго. За такой проц должен быть сильно дешевле.
Источник: Яндекс Маркет
08.08.2025
Oleg

Достоинства:


Комментарий:
Это просто отличный товар, самое главное - нужный и пришел во время, разве это не фантастика?
Источник: Яндекс Маркет
01.06.2025
Александр С

Достоинства:


Комментарий:
отличный маршрутизатор, все работает, пришло в указанный срок
Источник: Яндекс Маркет
19.04.2025
Галина И.

Достоинства:


Комментарий:
перезагружается очень долго!!! 3 минуты 13 секунд, это просто ДНО


Маршрутизатор TP-Link ER605 (TL-R605) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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