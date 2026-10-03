Wi-Fi MESH система TP-Link Deco M4 (DECO M4(2-PACK)) белый
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Wi-Fi MESH система TP-Link Deco M4 (DECO M4(2-PACK)) белый
Для покриття Wi-Fi в усьому будинку Deco M4 використовує технологію TP-Link Mesh. Завдяки нерозривно з'єднанню кілька модулів утворюють єдину домашню мережу - такого досвіду у вас ще не було! Deco максимально просто забезпечує потужний Wi-Fi в кожній точці вашого будинку. Використовуйте швидке і стабільне з'єднання на площі до 260 кв.м. (2 пристрої). Завдяки провідному і бездротового підключення пристрою Deco працюють як єдине ціле для забезпечення максимально швидкісного і безперервного Wi-Fi. Потрібно більше покриття мережі? Просто додайте ще один модуль Deco. Пристрої Deco разом утворюють єдину Wi-Fi мережу. Ваш смартфон або планшет буде автоматично підключатися до Deco на найбільшій швидкості в будь-якому місці вашого будинку, забезпечуючи безперервне з'єднання. Завдяки швидкісному Wi-Fi стандарту 802.11ac Deco здатний забезпечити безперервне з'єднання до 100 пристроїв. Багатофункціональний Deco M4 може працювати в якості роутера, точки доступу або підсилювача Wi-Fi сигналу одночасно. Просто виберіть відповідний режим і відчуваючи максимальну гнучкість при використанні мережі! Точка доступу Wi-Fi TP-Link DECO-M4-2-PACK утворює з усіма моделями Deco єдину Mesh мережу. Якщо необхідно - просто додайте в мережу більше модулів для збільшення покриття.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, TP-Link Archer
Теги товара: Mesh роутеры, Гигабитные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 6 830 руб.1708 руб. в СплитWi-Fi роутер Netis NX62
-
В наличииЦена 6 960 руб.1740 руб. в СплитWi-Fi роутер Триколор TR-3G/4G-router-02 (046/91/00054231)
-
В наличииЦена 7 030 руб.1758 руб. в СплитWi-Fi роутер Netcraze Challenger (NC-3910)
-
В наличииЦена 7 160 руб.1790 руб. в СплитWi-Fi MESH система HUAWEI 53030EBN
-
В наличииЦена 7 270 руб.1818 руб. в СплитWi-Fi роутер Netcraze Runner 4G (NC-2212)
-
В наличииЦена 7 270 руб.1818 руб. в СплитWi-Fi роутер Netcraze Challenger SE (NC-3911)
-
В наличииЦена 7 290 руб.1823 руб. в СплитWi-Fi система TP-Link Deco E4 ( 3-pack)
-
В наличииЦена 7 300 руб.1825 руб. в СплитWi-Fi MESH система HUAWEI 53030DVA
-
В наличииЦена 7 350 руб.1838 руб. в СплитМаршрутизатор TP-Link AX3000 (Archer Air R5)
-
В наличииЦена 7 370 руб. 14 810 руб.1843 руб. в СплитWi-Fi MESH система TP-Link Deco S7(2-pack)
-
В наличииЦена 7 680 руб.1920 руб. в СплитWi-Fi роутер HUAWEI B535-232a 51060HUX
-
В наличииЦена 7 680 руб.1920 руб. в СплитWi-Fi роутер HUAWEI B535-232a 51060HVA
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, TP-Link Archer
Теги товара: Mesh роутеры, Гигабитные
Отзывы о товаре Wi-Fi MESH система TP-Link Deco M4 (DECO M4(2-PACK)) белый