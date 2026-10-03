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Wi-Fi MESH система TP-Link Deco M4 (DECO M4(2-PACK)) белый купить с доставкой в Москве
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Wi-Fi MESH система TP-Link Deco M4 (DECO M4(2-PACK)) белый

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Wi-Fi MESH система TP-Link Deco M4 (DECO M4(2-PACK)) белый - фото 1
Wi-Fi MESH система TP-Link Deco M4 (DECO M4(2-PACK)) белый - фото 2
Wi-Fi MESH система TP-Link Deco M4 (DECO M4(2-PACK)) белый - фото 3
Wi-Fi MESH система TP-Link Deco M4 (DECO M4(2-PACK)) белый - фото 4
Wi-Fi MESH система TP-Link Deco M4 (DECO M4(2-PACK)) белый - фото 5
Wi-Fi MESH система TP-Link Deco M4 (DECO M4(2-PACK)) белый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi система
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1167 Мбит/с
Количество портов LAN
2
Количество портов WAN
1
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
2
  • Wi-Fi MESH система TP-Link Deco M4 (DECO M4(2-PACK)) белый - фото 1
  • Wi-Fi MESH система TP-Link Deco M4 (DECO M4(2-PACK)) белый - фото 2
  • Wi-Fi MESH система TP-Link Deco M4 (DECO M4(2-PACK)) белый - фото 3
  • Wi-Fi MESH система TP-Link Deco M4 (DECO M4(2-PACK)) белый - фото 4
  • Wi-Fi MESH система TP-Link Deco M4 (DECO M4(2-PACK)) белый - фото 5
  • Wi-Fi MESH система TP-Link Deco M4 (DECO M4(2-PACK)) белый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 920 руб. 
Начислим 111 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 257187
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Wi-Fi MESH система TP-Link Deco M4 (DECO M4(2-PACK)) белый
6 920 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi система
Безопасность
WEP, WPA, WPA2
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Класс Wi-Fi
AC1200
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1167 Мбит/с
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
2
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Функции VPN
да
Поддержка голосового помощника
Alexa
Комплектация
2 устройства
Количество юнитов в комплекте
2
Габариты, мм
90 х 90 х 190 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х25х10
Вес, кг.
1.39

Описание товара Wi-Fi MESH система TP-Link Deco M4 (DECO M4(2-PACK)) белый

Для покриття Wi-Fi в усьому будинку Deco M4 використовує технологію TP-Link Mesh. Завдяки нерозривно з'єднанню кілька модулів утворюють єдину домашню мережу - такого досвіду у вас ще не було! Deco максимально просто забезпечує потужний Wi-Fi в кожній точці вашого будинку. Використовуйте швидке і стабільне з'єднання на площі до 260 кв.м. (2 пристрої). Завдяки провідному і бездротового підключення пристрою Deco працюють як єдине ціле для забезпечення максимально швидкісного і безперервного Wi-Fi. Потрібно більше покриття мережі? Просто додайте ще один модуль Deco. Пристрої Deco разом утворюють єдину Wi-Fi мережу. Ваш смартфон або планшет буде автоматично підключатися до Deco на найбільшій швидкості в будь-якому місці вашого будинку, забезпечуючи безперервне з'єднання. Завдяки швидкісному Wi-Fi стандарту 802.11ac Deco здатний забезпечити безперервне з'єднання до 100 пристроїв. Багатофункціональний Deco M4 може працювати в якості роутера, точки доступу або підсилювача Wi-Fi сигналу одночасно. Просто виберіть відповідний режим і відчуваючи максимальну гнучкість при використанні мережі! Точка доступу Wi-Fi TP-Link DECO-M4-2-PACK утворює з усіма моделями Deco єдину Mesh мережу. Якщо необхідно - просто додайте в мережу більше модулів для збільшення покриття.



Теги товара: Mesh роутеры, Гигабитные

Отзывы о товаре Wi-Fi MESH система TP-Link Deco M4 (DECO M4(2-PACK)) белый




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi система
Безопасность
WEP, WPA, WPA2
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Класс Wi-Fi
AC1200
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1167 Мбит/с
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
2
Количество портов WAN
1
Развернуть
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Функции VPN
да
Поддержка голосового помощника
Alexa
Комплектация
2 устройства
Количество юнитов в комплекте
2
Габариты, мм
90 х 90 х 190 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Для покриття Wi-Fi в усьому будинку Deco M4 використовує технологію TP-Link Mesh. Завдяки нерозривно з'єднанню кілька модулів утворюють єдину домашню мережу - такого досвіду у вас ще не було! Deco максимально просто забезпечує потужний Wi-Fi в кожній точці вашого будинку. Використовуйте швидке і стабільне з'єднання на площі до 260 кв.м. (2 пристрої). Завдяки провідному і бездротового підключення пристрою Deco працюють як єдине ціле для забезпечення максимально швидкісного і безперервного Wi-Fi. Потрібно більше покриття мережі? Просто додайте ще один модуль Deco. Пристрої Deco разом утворюють єдину Wi-Fi мережу. Ваш смартфон або планшет буде автоматично підключатися до Deco на найбільшій швидкості в будь-якому місці вашого будинку, забезпечуючи безперервне з'єднання. Завдяки швидкісному Wi-Fi стандарту 802.11ac Deco здатний забезпечити безперервне з'єднання до 100 пристроїв. Багатофункціональний Deco M4 може працювати в якості роутера, точки доступу або підсилювача Wi-Fi сигналу одночасно. Просто виберіть відповідний режим і відчуваючи максимальну гнучкість при використанні мережі! Точка доступу Wi-Fi TP-Link DECO-M4-2-PACK утворює з усіма моделями Deco єдину Mesh мережу. Якщо необхідно - просто додайте в мережу більше модулів для збільшення покриття.


Теги товара: Mesh роутеры, Гигабитные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Wi-Fi MESH система TP-Link Deco M4 (DECO M4(2-PACK)) белый - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 6920 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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