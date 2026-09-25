Wi-Fi роутер HUAWEI B535-232a 51060HVA
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Характеристики
Описание товара Wi-Fi роутер HUAWEI B535-232a 51060HVA
Благодаря поддержке стандарта 4G роутер HUAWEI B535-232a-LTE подходит для организации интернет-доступа на даче, в удаленном от крупных населенных пунктов частном домовладении или коммерческом объекте, а также в других местах, лишенных возможности кабельного подключения к Интернету. Вам будет достаточно лишь установить подходящую SIM-карту. Максимальная скорость мобильного интернет-подключения, равная 300 Мбит/с, подходит для комфортного просмотра видео и быстрого скачивания крупных файлов. Маршрутизатор универсален: он также рассчитан на кабельное подключение к всемирной сети. Один из LAN-портов роутера (их 4) подходит для исполнения роли порта WAN. Роутер HUAWEI B535-232a-LTE поддерживает оба диапазона Wi-Fi – 2.4 и 5 ГГц. Возможно одновременное использование обоих диапазонов. Стабильное распространение сигнала Wi-Fi гарантируют 2 внешние антенны. Собранный в черном корпусе маршрутизатор занимает минимум места. Устройство устанавливается в вертикальном положении с помощью мини-подставки. Роутер рассчитан на эксплуатацию в широком диапазоне температур – от 0 до 40 °C.
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Теги товара: Cudy, Гигабитные, Двухдиапазонные
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Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Mesh роутеры, TP-Link Archer
Теги товара: Cudy, Гигабитные, Двухдиапазонные
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