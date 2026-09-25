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Wi-Fi роутер HUAWEI B535-232a 51060HVA купить с доставкой в Москве
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Wi-Fi роутер HUAWEI B535-232a 51060HVA

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Wi-Fi роутер HUAWEI B535-232a 51060HVA - фото 1
Wi-Fi роутер HUAWEI B535-232a 51060HVA - фото 2
Wi-Fi роутер HUAWEI B535-232a 51060HVA - фото 3
Wi-Fi роутер HUAWEI B535-232a 51060HVA - фото 4
Wi-Fi роутер HUAWEI B535-232a 51060HVA - фото 5
Wi-Fi роутер HUAWEI B535-232a 51060HVA - фото 6
Wi-Fi роутер HUAWEI B535-232a 51060HVA - фото 7
Wi-Fi роутер HUAWEI B535-232a 51060HVA - фото 8
Wi-Fi роутер HUAWEI B535-232a 51060HVA - фото 9
Wi-Fi роутер HUAWEI B535-232a 51060HVA - фото 10
Wi-Fi роутер HUAWEI B535-232a 51060HVA - фото 11
Wi-Fi роутер HUAWEI B535-232a 51060HVA - фото 12
Wi-Fi роутер HUAWEI B535-232a 51060HVA - фото 13
Wi-Fi роутер HUAWEI B535-232a 51060HVA - фото 14
Wi-Fi роутер HUAWEI B535-232a 51060HVA - фото 15
Wi-Fi роутер HUAWEI B535-232a 51060HVA - фото 16
Wi-Fi роутер HUAWEI B535-232a 51060HVA - фото 17
Wi-Fi роутер HUAWEI B535-232a 51060HVA - фото 18
Wi-Fi роутер HUAWEI B535-232a 51060HVA - фото 19
Wi-Fi роутер HUAWEI B535-232a 51060HVA - фото 20
Wi-Fi роутер HUAWEI B535-232a 51060HVA - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1167 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
Количество юнитов в комплекте
1
  • Wi-Fi роутер HUAWEI B535-232a 51060HVA - фото 1
  • Wi-Fi роутер HUAWEI B535-232a 51060HVA - фото 2
  • Wi-Fi роутер HUAWEI B535-232a 51060HVA - фото 3
  • Wi-Fi роутер HUAWEI B535-232a 51060HVA - фото 4
  • Wi-Fi роутер HUAWEI B535-232a 51060HVA - фото 5
  • Wi-Fi роутер HUAWEI B535-232a 51060HVA - фото 6
  • Wi-Fi роутер HUAWEI B535-232a 51060HVA - фото 7
  • Wi-Fi роутер HUAWEI B535-232a 51060HVA - фото 8
  • Wi-Fi роутер HUAWEI B535-232a 51060HVA - фото 9
  • Wi-Fi роутер HUAWEI B535-232a 51060HVA - фото 10
  • Wi-Fi роутер HUAWEI B535-232a 51060HVA - фото 11
  • Wi-Fi роутер HUAWEI B535-232a 51060HVA - фото 12
  • Wi-Fi роутер HUAWEI B535-232a 51060HVA - фото 13
  • Wi-Fi роутер HUAWEI B535-232a 51060HVA - фото 14
  • Wi-Fi роутер HUAWEI B535-232a 51060HVA - фото 15
  • Wi-Fi роутер HUAWEI B535-232a 51060HVA - фото 16
  • Wi-Fi роутер HUAWEI B535-232a 51060HVA - фото 17
  • Wi-Fi роутер HUAWEI B535-232a 51060HVA - фото 18
  • Wi-Fi роутер HUAWEI B535-232a 51060HVA - фото 19
  • Wi-Fi роутер HUAWEI B535-232a 51060HVA - фото 20
  • Wi-Fi роутер HUAWEI B535-232a 51060HVA - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 220 руб. 
Начислим 132 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 736784
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Wi-Fi роутер HUAWEI B535-232a 51060HVA
8 220 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Huawei
Безопасность
WEP, WPA, WPA2
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AC1300
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1167 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
маршрутизатор
Поддержка 3G/4G/5G
SIM карта
Комплектация
адаптер питания, документация, кабель Ethernet
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
219 х 138 х 25.6 мм
Страна производитель
Китай
Вес, г.
600

Описание товара Wi-Fi роутер HUAWEI B535-232a 51060HVA

Благодаря поддержке стандарта 4G роутер HUAWEI B535-232a-LTE подходит для организации интернет-доступа на даче, в удаленном от крупных населенных пунктов частном домовладении или коммерческом объекте, а также в других местах, лишенных возможности кабельного подключения к Интернету. Вам будет достаточно лишь установить подходящую SIM-карту. Максимальная скорость мобильного интернет-подключения, равная 300 Мбит/с, подходит для комфортного просмотра видео и быстрого скачивания крупных файлов. Маршрутизатор универсален: он также рассчитан на кабельное подключение к всемирной сети. Один из LAN-портов роутера (их 4) подходит для исполнения роли порта WAN. Роутер HUAWEI B535-232a-LTE поддерживает оба диапазона Wi-Fi – 2.4 и 5 ГГц. Возможно одновременное использование обоих диапазонов. Стабильное распространение сигнала Wi-Fi гарантируют 2 внешние антенны. Собранный в черном корпусе маршрутизатор занимает минимум места. Устройство устанавливается в вертикальном положении с помощью мини-подставки. Роутер рассчитан на эксплуатацию в широком диапазоне температур – от 0 до 40 °C.

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер HUAWEI B535-232a 51060HVA




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Huawei
Безопасность
WEP, WPA, WPA2
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AC1300
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1167 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество внутренних антенн
2
Развернуть
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
маршрутизатор
Поддержка 3G/4G/5G
SIM карта
Комплектация
адаптер питания, документация, кабель Ethernet
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
219 х 138 х 25.6 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Благодаря поддержке стандарта 4G роутер HUAWEI B535-232a-LTE подходит для организации интернет-доступа на даче, в удаленном от крупных населенных пунктов частном домовладении или коммерческом объекте, а также в других местах, лишенных возможности кабельного подключения к Интернету. Вам будет достаточно лишь установить подходящую SIM-карту. Максимальная скорость мобильного интернет-подключения, равная 300 Мбит/с, подходит для комфортного просмотра видео и быстрого скачивания крупных файлов. Маршрутизатор универсален: он также рассчитан на кабельное подключение к всемирной сети. Один из LAN-портов роутера (их 4) подходит для исполнения роли порта WAN. Роутер HUAWEI B535-232a-LTE поддерживает оба диапазона Wi-Fi – 2.4 и 5 ГГц. Возможно одновременное использование обоих диапазонов. Стабильное распространение сигнала Wi-Fi гарантируют 2 внешние антенны. Собранный в черном корпусе маршрутизатор занимает минимум места. Устройство устанавливается в вертикальном положении с помощью мини-подставки. Роутер рассчитан на эксплуатацию в широком диапазоне температур – от 0 до 40 °C.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Wi-Fi роутер HUAWEI B535-232a 51060HVA - по цене 8220 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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