Wi-Fi роутер Cudy WR3600
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
3568 Мбит/с
Количество внешних антенн
3
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 770 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 737729
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA, WPA2, WPA3
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
BE3600
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
3568 Мбит/с
Количество внешних антенн
3
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
TR-069, TR-098, TR-111, TR-181, Web-интерфейс, мобильное приложение
Сетевые протоколы и функции
IGMP, QoS, UPnP, VLAN, WOL
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Функции VPN
да
Комплектация
устройство‚ блок питания‚ кабель Ethernet‚ руководство по установке, упаковка
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
183.3x109x38
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х25х6
Вес, г.
750
Описание товара Wi-Fi роутер Cudy WR3600
Двухдиапазонный маршрутизатор Wi-Fi 7 с совокупной скоростью 3,6 Гбит/с и пятью гигабитными портами для игр и развлечений.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, TP-Link Archer
Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Гигабитные, Двухдиапазонные
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Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA, WPA2, WPA3
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
BE3600
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
3568 Мбит/с
Количество внешних антенн
3
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Развернуть
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
TR-069, TR-098, TR-111, TR-181, Web-интерфейс, мобильное приложение
Сетевые протоколы и функции
IGMP, QoS, UPnP, VLAN, WOL
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Функции VPN
да
Комплектация
устройство‚ блок питания‚ кабель Ethernet‚ руководство по установке, упаковка
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
183.3x109x38
Страна производитель
Китай
Двухдиапазонный маршрутизатор Wi-Fi 7 с совокупной скоростью 3,6 Гбит/с и пятью гигабитными портами для игр и развлечений.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, TP-Link Archer
Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Гигабитные, Двухдиапазонные
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, TP-Link Archer
Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Гигабитные, Двухдиапазонные
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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