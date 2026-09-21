Wi-Fi MESH система Cudy M1300 (M1300(2-PACK)) белый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Wi-Fi MESH система Cudy M1300 (M1300(2-PACK)) белый
Cudy M1300 - это продвинутая система Wi-Fi Mesh, которая обеспечивает плавную передачу видео или быструю онлайн-игру на большем количестве подключенных устройств одновременно. Стандарт АС1200 поддерживает скорость Wi-Fi до 1,2 Гбит /сек (до 867 Мбит/сек на 5 ГГц + до 300 Мбит/сек на 2,4 ГГц). Поднимает производительность и эффективность вашей сети, поддерживает до 100 подключенных Wi-Fi устройств без снижения скорости обмена данными в режиме реального времени (так, одновременно могут быть подключены до 3 устройств быстрой загрузки данных, до 5 устройств видеотрансляции в высоком разрешении 4К, до 15 камер наблюдения, до 20 устройств видеотрансляции в разрешении HD 720P, до 25 устройств «умного дома», до 30 устройств доступа к web страницам).
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Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Гигабитные, Двухдиапазонные
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Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Гигабитные, Двухдиапазонные
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