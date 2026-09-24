Маршрутизатор TP-Link AX3000 Wi-Fi 6 Air (Archer Air E5)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2976 Мбит/с
Количество юнитов в комплекте
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-37%6 840 руб. 10 920 руб.
В наличии
Код товара: 649642
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6 840 руб. -37%
10 920 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA, WPA2, WPA3
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AX3000
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2976 Мбит/с
Количество внутренних антенн
4
Управление
Tether app, Web
Сетевые протоколы и функции
IPv4, IPv6, Beamforming, MU-MIMO
Поддержка MESH
да
Режимы работы
усилитель
Комплектация
усилитель Air E5, БП, монтажный набор, инструкция, упаковка
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
210x148x8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х26х6
Вес, г.
860
Описание товара Маршрутизатор TP-Link AX3000 Wi-Fi 6 Air (Archer Air E5)
Инновационный ультратонкий усилитель Wi-Fi сигнала толщиной всего 8 мм в минималистичном дизайне для настенного монтажа. Расширяет зону покрытия действующей сети Wi-Fi 6 (до 3000 Мбит/с), задействует встроенные умные антенны и алгоритмы Beamforming для прохождения сигнала сквозь стены и перекрытия.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, TP-Link Archer, Гигабитные
Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Двухдиапазонные
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Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA, WPA2, WPA3
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AX3000
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2976 Мбит/с
Количество внутренних антенн
4
Управление
Tether app, Web
Развернуть
Сетевые протоколы и функции
IPv4, IPv6, Beamforming, MU-MIMO
Поддержка MESH
да
Режимы работы
усилитель
Комплектация
усилитель Air E5, БП, монтажный набор, инструкция, упаковка
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
210x148x8
Страна производитель
Китай
Инновационный ультратонкий усилитель Wi-Fi сигнала толщиной всего 8 мм в минималистичном дизайне для настенного монтажа. Расширяет зону покрытия действующей сети Wi-Fi 6 (до 3000 Мбит/с), задействует встроенные умные антенны и алгоритмы Beamforming для прохождения сигнала сквозь стены и перекрытия.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, TP-Link Archer, Гигабитные
Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Двухдиапазонные
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, TP-Link Archer, Гигабитные
Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Двухдиапазонные
Маршрутизатор TP-Link AX3000 Wi-Fi 6 Air (Archer Air E5) - данный товар вы можете купить по цене 6840 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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