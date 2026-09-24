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Маршрутизатор TP-Link AX3000 Wi-Fi 6 Air (Archer Air E5) купить с доставкой в Москве
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Маршрутизатор TP-Link AX3000 Wi-Fi 6 Air (Archer Air E5)

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Маршрутизатор TP-Link AX3000 Wi-Fi 6 Air (Archer Air E5) - фото 1
Маршрутизатор TP-Link AX3000 Wi-Fi 6 Air (Archer Air E5) - фото 2
Маршрутизатор TP-Link AX3000 Wi-Fi 6 Air (Archer Air E5) - фото 3
Маршрутизатор TP-Link AX3000 Wi-Fi 6 Air (Archer Air E5) - фото 4
Маршрутизатор TP-Link AX3000 Wi-Fi 6 Air (Archer Air E5) - фото 5
Маршрутизатор TP-Link AX3000 Wi-Fi 6 Air (Archer Air E5) - фото 6
Маршрутизатор TP-Link AX3000 Wi-Fi 6 Air (Archer Air E5) - фото 7
Маршрутизатор TP-Link AX3000 Wi-Fi 6 Air (Archer Air E5) - фото 8
Маршрутизатор TP-Link AX3000 Wi-Fi 6 Air (Archer Air E5) - фото 9
Маршрутизатор TP-Link AX3000 Wi-Fi 6 Air (Archer Air E5) - фото 10
Маршрутизатор TP-Link AX3000 Wi-Fi 6 Air (Archer Air E5) - фото 11
Маршрутизатор TP-Link AX3000 Wi-Fi 6 Air (Archer Air E5) - фото 12
Маршрутизатор TP-Link AX3000 Wi-Fi 6 Air (Archer Air E5) - фото 13
Маршрутизатор TP-Link AX3000 Wi-Fi 6 Air (Archer Air E5) - фото 14
Маршрутизатор TP-Link AX3000 Wi-Fi 6 Air (Archer Air E5) - фото 15
Маршрутизатор TP-Link AX3000 Wi-Fi 6 Air (Archer Air E5) - фото 16
Маршрутизатор TP-Link AX3000 Wi-Fi 6 Air (Archer Air E5) - фото 17
Маршрутизатор TP-Link AX3000 Wi-Fi 6 Air (Archer Air E5) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2976 Мбит/с
Количество юнитов в комплекте
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  • Маршрутизатор TP-Link AX3000 Wi-Fi 6 Air (Archer Air E5) - фото 2
  • Маршрутизатор TP-Link AX3000 Wi-Fi 6 Air (Archer Air E5) - фото 3
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  • Маршрутизатор TP-Link AX3000 Wi-Fi 6 Air (Archer Air E5) - фото 6
  • Маршрутизатор TP-Link AX3000 Wi-Fi 6 Air (Archer Air E5) - фото 7
  • Маршрутизатор TP-Link AX3000 Wi-Fi 6 Air (Archer Air E5) - фото 8
  • Маршрутизатор TP-Link AX3000 Wi-Fi 6 Air (Archer Air E5) - фото 9
  • Маршрутизатор TP-Link AX3000 Wi-Fi 6 Air (Archer Air E5) - фото 10
  • Маршрутизатор TP-Link AX3000 Wi-Fi 6 Air (Archer Air E5) - фото 11
  • Маршрутизатор TP-Link AX3000 Wi-Fi 6 Air (Archer Air E5) - фото 12
  • Маршрутизатор TP-Link AX3000 Wi-Fi 6 Air (Archer Air E5) - фото 13
  • Маршрутизатор TP-Link AX3000 Wi-Fi 6 Air (Archer Air E5) - фото 14
  • Маршрутизатор TP-Link AX3000 Wi-Fi 6 Air (Archer Air E5) - фото 15
  • Маршрутизатор TP-Link AX3000 Wi-Fi 6 Air (Archer Air E5) - фото 16
  • Маршрутизатор TP-Link AX3000 Wi-Fi 6 Air (Archer Air E5) - фото 17
  • Маршрутизатор TP-Link AX3000 Wi-Fi 6 Air (Archer Air E5) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-37%
6 840 руб.  10 920 руб. 
Начислим 110 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649642
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Маршрутизатор TP-Link AX3000 Wi-Fi 6 Air (Archer Air E5)
6 840 руб. -37%
10 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA, WPA2, WPA3
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AX3000
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2976 Мбит/с
Количество внутренних антенн
4
Управление
Tether app, Web
Сетевые протоколы и функции
IPv4, IPv6, Beamforming, MU-MIMO
Поддержка MESH
да
Режимы работы
усилитель
Комплектация
усилитель Air E5, БП, монтажный набор, инструкция, упаковка
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
210x148x8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х26х6
Вес, г.
860

Описание товара Маршрутизатор TP-Link AX3000 Wi-Fi 6 Air (Archer Air E5)

Инновационный ультратонкий усилитель Wi-Fi сигнала толщиной всего 8 мм в минималистичном дизайне для настенного монтажа. Расширяет зону покрытия действующей сети Wi-Fi 6 (до 3000 Мбит/с), задействует встроенные умные антенны и алгоритмы Beamforming для прохождения сигнала сквозь стены и перекрытия.

Отзывы о товаре Маршрутизатор TP-Link AX3000 Wi-Fi 6 Air (Archer Air E5)




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA, WPA2, WPA3
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AX3000
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2976 Мбит/с
Количество внутренних антенн
4
Управление
Tether app, Web
Развернуть
Сетевые протоколы и функции
IPv4, IPv6, Beamforming, MU-MIMO
Поддержка MESH
да
Режимы работы
усилитель
Комплектация
усилитель Air E5, БП, монтажный набор, инструкция, упаковка
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
210x148x8
Страна производитель
Китай
Описание
Инновационный ультратонкий усилитель Wi-Fi сигнала толщиной всего 8 мм в минималистичном дизайне для настенного монтажа. Расширяет зону покрытия действующей сети Wi-Fi 6 (до 3000 Мбит/с), задействует встроенные умные антенны и алгоритмы Beamforming для прохождения сигнала сквозь стены и перекрытия.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Маршрутизатор TP-Link AX3000 Wi-Fi 6 Air (Archer Air E5) - данный товар вы можете купить по цене 6840 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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