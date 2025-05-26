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Wi-Fi роутер Keenetic Skipper 4G KN-2910 купить с доставкой в Москве
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Wi-Fi роутер Keenetic Skipper 4G KN-2910

10 Отзывы
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Wi-Fi роутер Keenetic Skipper 4G KN-2910 - фото 1
Wi-Fi роутер Keenetic Skipper 4G KN-2910 - фото 2
Wi-Fi роутер Keenetic Skipper 4G KN-2910 - фото 3
Wi-Fi роутер Keenetic Skipper 4G KN-2910 - фото 4
Wi-Fi роутер Keenetic Skipper 4G KN-2910 - фото 5
Wi-Fi роутер Keenetic Skipper 4G KN-2910 - фото 6
Wi-Fi роутер Keenetic Skipper 4G KN-2910 - фото 7
Wi-Fi роутер Keenetic Skipper 4G KN-2910 - фото 8
Wi-Fi роутер Keenetic Skipper 4G KN-2910 - фото 9
Wi-Fi роутер Keenetic Skipper 4G KN-2910 - фото 10
Wi-Fi роутер Keenetic Skipper 4G KN-2910 - фото 11
Wi-Fi роутер Keenetic Skipper 4G KN-2910 - фото 12
Wi-Fi роутер Keenetic Skipper 4G KN-2910 - фото 13
Wi-Fi роутер Keenetic Skipper 4G KN-2910 - фото 14
Wi-Fi роутер Keenetic Skipper 4G KN-2910 - фото 15
Wi-Fi роутер Keenetic Skipper 4G KN-2910 - фото 16
Wi-Fi роутер Keenetic Skipper 4G KN-2910 - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
867 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Функции VPN
да
  • Wi-Fi роутер Keenetic Skipper 4G KN-2910 - фото 1
  • Wi-Fi роутер Keenetic Skipper 4G KN-2910 - фото 2
  • Wi-Fi роутер Keenetic Skipper 4G KN-2910 - фото 3
  • Wi-Fi роутер Keenetic Skipper 4G KN-2910 - фото 4
  • Wi-Fi роутер Keenetic Skipper 4G KN-2910 - фото 5
  • Wi-Fi роутер Keenetic Skipper 4G KN-2910 - фото 6
  • Wi-Fi роутер Keenetic Skipper 4G KN-2910 - фото 7
  • Wi-Fi роутер Keenetic Skipper 4G KN-2910 - фото 8
  • Wi-Fi роутер Keenetic Skipper 4G KN-2910 - фото 9
  • Wi-Fi роутер Keenetic Skipper 4G KN-2910 - фото 10
  • Wi-Fi роутер Keenetic Skipper 4G KN-2910 - фото 11
  • Wi-Fi роутер Keenetic Skipper 4G KN-2910 - фото 12
  • Wi-Fi роутер Keenetic Skipper 4G KN-2910 - фото 13
  • Wi-Fi роутер Keenetic Skipper 4G KN-2910 - фото 14
  • Wi-Fi роутер Keenetic Skipper 4G KN-2910 - фото 15
  • Wi-Fi роутер Keenetic Skipper 4G KN-2910 - фото 16
  • Wi-Fi роутер Keenetic Skipper 4G KN-2910 - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 620880
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Характеристики

Бренд
Keenetic
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA2-Enterprise, WPA3-PSK, WPA3-Enterprise
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AC1200
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
867 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество внутренних антенн
9
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа, репитер
Поддержка 3G/4G/5G
SIM карта
Функции VPN
да
Комплектация
Устройство, 4G-антенны, адаптер питания, кабель Ethernet, инструкция по применению.
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
214х154х33 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х15х10
Вес, кг.
1.3

Описание товара Wi-Fi роутер Keenetic Skipper 4G KN-2910

Wi-Fi роутер Keenetic Skipper 4G KN-2910 - это мощный маршрутизатор, обладающий высокой производительностью и широкими функциональными возможностями. Устройство оснащено двухъядерным процессором MT7621A с тактовой частотой 880 МГц, а также 256 Мбайт оперативной памяти DDR3 и 128 Мбайт Flash-памяти с двойным образом. Маршрутизатор поддерживает двухдиапазонный Wi-Fi (2,4 и 5 ГГц) с классом AC1200 и 5 дБи антеннами. В KN-2910 имеется 4 порта Ethernet с поддержкой скорости до 1 Гбит/с, кнопки Wi-Fi/WPS и FN, а также порты USB 2.0 для подключения различных устройств. Он также оснащен встроенным LTE-модемом ASR1803S для подключения по сетям 3G/4G. Устройство совместимо с Keenetic Linear или Plus DECT для поддержки телефонии. Маршрутизатор поддерживает функции Mesh Wi-Fi-системы, обеспечивая расширенное покрытие Wi-Fi сети. Скорость передачи данных по сети Wi-Fi составляет до 300 Мбит/с для 2,4 ГГц и до 867 Мбит/с для 5 ГГц. KN-2910 поддерживает сети 4G и 3G, обеспечивая скорость до 150 Мбит/с (Cat.4) в сети 4G. Устройство также имеет сменные широкополосные антенны с разъемами SMA и слот для Nano-SIM карты. Оно поддерживает функции приема/передачи SMS и USSD-запросов. Маршрутизатор обладает широким набором функций и протоколов, включая бесшовный роуминг 802.11 k/r/v, MU-MIMO, Airtime Fairness, Beamforming и преднастроенную защиту Wi-Fi. Он поддерживает различные протоколы маршрутизации и соединения, а также функции VLAN, DHCP, NAT, IGMP, UPnP и многое другое. KN-2910 также предлагает различные функции и приложения, включая работу с USB-модемами сотовой сети, файловый сервер и персональное облако, поддержку различных файловых систем, торрент-клиент, принт-сервер и др. Устройство обладает удобными инструментами для диагностики и управления, такими как облачная система удаленного мониторинга и управления, мобильное приложение, веб-конфигуратор, командная строка (CLI) и другие. Физические характеристики KN-2910 включают компактные размеры (214 мм x 154 мм x 33 мм) и легкий вес (454 г). Устройство может работать в диапазоне температур от 0 до 40 °C при влажности окружающего воздуха от 20 до 95%. Оно поддерживает напряжение электропитания от 100 до 240 В при частоте 50/60 Гц.

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер Keenetic Skipper 4G KN-2910

Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Сергей Г.

Достоинства:


Комментарий:
То что мне и требовалось. Все устраивает.
Источник: Яндекс Маркет
27.12.2024
Антон Г.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично, использовал с разными сим-картами
Источник: Яндекс Маркет
09.12.2024
Афина

Достоинства:


Комментарий:
Спасибо за быструю доставку.
Источник: Яндекс Маркет
03.12.2024
Илья

Достоинства:


Комментарий:
отлично, в целом скорость поднимается в 2 раза по сравнению с huawei b315s-22. Работает в паре с внешней антенной. ранее тоже со внешней было.
Источник: Яндекс Маркет
25.11.2024
Потапов Юрий

Достоинства:


Комментарий:
Хорошо принимает и раздает. Однако, есть проблемы - некоторые обычные сайты очень плохо открываются. Оборудование некоторое подключается без интернета. Что с этим делать не понятно.
Источник: Яндекс Маркет
18.11.2024
Владимир К.

Достоинства:


Комментарий:
Очень доволен Роутером Keenetic KN-2910 Skipper 4G, работает отлично, не виснет, хороший приём сигнала 4G, до этого стоял 4G Wi-Fi роутер TP-Link Archer MR200
Источник: Яндекс Маркет
14.11.2024
Петр И.

Достоинства:


Комментарий:
Операторы мобильного интернета выделяют физлицам строго серый/черный IP. Роутеры всех других производителей с их динамическим DNS или любым другим работают исключительно по белому IP. Удаленное подключение так не создать. А вот Keenetic с KeenDNS работает отлично с серыми/черными IP операторов мобильного интернета.
Источник: Яндекс Маркет
25.10.2024
Александр Н.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично. Хороший роутер. Подключение простое и не сложное.
Источник: Яндекс Маркет
02.10.2024
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный роутер. Keenetic как всегда на высоте. Пришёл в заводской упаковке!
Источник: Яндекс Маркет
27.09.2024
Pokrashinskaya Natalia

Достоинства:


Комментарий:
Работает. Настраивается легко.



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Keenetic
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA2-Enterprise, WPA3-PSK, WPA3-Enterprise
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AC1200
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
867 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество внутренних антенн
9
Развернуть
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа, репитер
Поддержка 3G/4G/5G
SIM карта
Функции VPN
да
Комплектация
Устройство, 4G-антенны, адаптер питания, кабель Ethernet, инструкция по применению.
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
214х154х33 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Wi-Fi роутер Keenetic Skipper 4G KN-2910 - это мощный маршрутизатор, обладающий высокой производительностью и широкими функциональными возможностями. Устройство оснащено двухъядерным процессором MT7621A с тактовой частотой 880 МГц, а также 256 Мбайт оперативной памяти DDR3 и 128 Мбайт Flash-памяти с двойным образом. Маршрутизатор поддерживает двухдиапазонный Wi-Fi (2,4 и 5 ГГц) с классом AC1200 и 5 дБи антеннами. В KN-2910 имеется 4 порта Ethernet с поддержкой скорости до 1 Гбит/с, кнопки Wi-Fi/WPS и FN, а также порты USB 2.0 для подключения различных устройств. Он также оснащен встроенным LTE-модемом ASR1803S для подключения по сетям 3G/4G. Устройство совместимо с Keenetic Linear или Plus DECT для поддержки телефонии. Маршрутизатор поддерживает функции Mesh Wi-Fi-системы, обеспечивая расширенное покрытие Wi-Fi сети. Скорость передачи данных по сети Wi-Fi составляет до 300 Мбит/с для 2,4 ГГц и до 867 Мбит/с для 5 ГГц. KN-2910 поддерживает сети 4G и 3G, обеспечивая скорость до 150 Мбит/с (Cat.4) в сети 4G. Устройство также имеет сменные широкополосные антенны с разъемами SMA и слот для Nano-SIM карты. Оно поддерживает функции приема/передачи SMS и USSD-запросов. Маршрутизатор обладает широким набором функций и протоколов, включая бесшовный роуминг 802.11 k/r/v, MU-MIMO, Airtime Fairness, Beamforming и преднастроенную защиту Wi-Fi. Он поддерживает различные протоколы маршрутизации и соединения, а также функции VLAN, DHCP, NAT, IGMP, UPnP и многое другое. KN-2910 также предлагает различные функции и приложения, включая работу с USB-модемами сотовой сети, файловый сервер и персональное облако, поддержку различных файловых систем, торрент-клиент, принт-сервер и др. Устройство обладает удобными инструментами для диагностики и управления, такими как облачная система удаленного мониторинга и управления, мобильное приложение, веб-конфигуратор, командная строка (CLI) и другие. Физические характеристики KN-2910 включают компактные размеры (214 мм x 154 мм x 33 мм) и легкий вес (454 г). Устройство может работать в диапазоне температур от 0 до 40 °C при влажности окружающего воздуха от 20 до 95%. Оно поддерживает напряжение электропитания от 100 до 240 В при частоте 50/60 Гц.
Самовывоз
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Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Сергей Г.

Достоинства:


Комментарий:
То что мне и требовалось. Все устраивает.
Источник: Яндекс Маркет
27.12.2024
Антон Г.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично, использовал с разными сим-картами
Источник: Яндекс Маркет
09.12.2024
Афина

Достоинства:


Комментарий:
Спасибо за быструю доставку.
Источник: Яндекс Маркет
03.12.2024
Илья

Достоинства:


Комментарий:
отлично, в целом скорость поднимается в 2 раза по сравнению с huawei b315s-22. Работает в паре с внешней антенной. ранее тоже со внешней было.
Источник: Яндекс Маркет
25.11.2024
Потапов Юрий

Достоинства:


Комментарий:
Хорошо принимает и раздает. Однако, есть проблемы - некоторые обычные сайты очень плохо открываются. Оборудование некоторое подключается без интернета. Что с этим делать не понятно.
Источник: Яндекс Маркет
18.11.2024
Владимир К.

Достоинства:


Комментарий:
Очень доволен Роутером Keenetic KN-2910 Skipper 4G, работает отлично, не виснет, хороший приём сигнала 4G, до этого стоял 4G Wi-Fi роутер TP-Link Archer MR200
Источник: Яндекс Маркет
14.11.2024
Петр И.

Достоинства:


Комментарий:
Операторы мобильного интернета выделяют физлицам строго серый/черный IP. Роутеры всех других производителей с их динамическим DNS или любым другим работают исключительно по белому IP. Удаленное подключение так не создать. А вот Keenetic с KeenDNS работает отлично с серыми/черными IP операторов мобильного интернета.
Источник: Яндекс Маркет
25.10.2024
Александр Н.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично. Хороший роутер. Подключение простое и не сложное.
Источник: Яндекс Маркет
02.10.2024
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный роутер. Keenetic как всегда на высоте. Пришёл в заводской упаковке!
Источник: Яндекс Маркет
27.09.2024
Pokrashinskaya Natalia

Достоинства:


Комментарий:
Работает. Настраивается легко.


Wi-Fi роутер Keenetic Skipper 4G KN-2910 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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