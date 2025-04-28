Wi-Fi роутер D-Link DIR-620S/RU/B1A
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Характеристики
Описание товара Wi-Fi роутер D-Link DIR-620S/RU/B1A
Wi-Fi роутер D-Link DIR-620S/RU/B1A ориентирован на эксплуатацию дома или в небольшом офисе. Беспроводное интернет-подключение осуществляется в 2.4-гигагерцовом диапазоне. Маршрутизатор совместим с подавляющим большинством устройств Wi-Fi. Скорость беспроводной передачи данных ограничена 300 Мбит/с. Проводное соединение с компьютерами, телевизорами, медиаплеерами и другим стационарным оборудованием производится с использованием четырех 100-мегабитных портов Ethernet. Встроенный порт USB рассчитан на подключение принтера, внешнего накопителя или GSM-модема. Информация о состоянии маршрутизатора выводится на светодиодную панель индикации. Wi-Fi роутер D-Link DIR-620S/RU/B1A оснащен 2 внешними несъемными антеннами. Они обеспечивают широкую зону покрытия беспроводного сигнала. Безопасность интернет-соединения обеспечивается межсетевым экраном. Один из способов управления маршрутизатором – мобильное приложение D-Link Assistant. Роутер рассчитан на использование внутри помещений. Допустимый рабочий температурный диапазон – от 0 до 40 °C.
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Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Достоинства:
Комментарий:
в упаковке,новый.пока не настроил,решали вопрос с интернетом.дополняю-настроил,все отлично! спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Всё отлично.Подключаем компьютер, телефоны и телевизор.Все работает.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный роутер от хорошего производителя. Практически вне конкуренции за свою стоимость Быстрая доставка в ПВЗ. Без проблем был быстро настроен и запущен в работу. Заслуженная \"пятерка\"!
Отзывы о товаре Wi-Fi роутер D-Link DIR-620S/RU/B1A
Достоинства:
Комментарий:
в упаковке,новый.пока не настроил,решали вопрос с интернетом.дополняю-настроил,все отлично! спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Всё отлично.Подключаем компьютер, телефоны и телевизор.Все работает.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный роутер от хорошего производителя. Практически вне конкуренции за свою стоимость Быстрая доставка в ПВЗ. Без проблем был быстро настроен и запущен в работу. Заслуженная \"пятерка\"!