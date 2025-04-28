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Wi-Fi роутер D-Link DIR-615S/RU/B1A купить с доставкой в Москве
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Wi-Fi роутер D-Link DIR-615S/RU/B1A

5 Отзывы
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Wi-Fi роутер D-Link DIR-615S/RU/B1A - фото 1
Wi-Fi роутер D-Link DIR-615S/RU/B1A - фото 2
Wi-Fi роутер D-Link DIR-615S/RU/B1A - фото 3
Wi-Fi роутер D-Link DIR-615S/RU/B1A - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Функции VPN
да
  • Wi-Fi роутер D-Link DIR-615S/RU/B1A - фото 1
  • Wi-Fi роутер D-Link DIR-615S/RU/B1A - фото 2
  • Wi-Fi роутер D-Link DIR-615S/RU/B1A - фото 3
  • Wi-Fi роутер D-Link DIR-615S/RU/B1A - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-13%
1 400 руб.  1 610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 512775
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Характеристики

Бренд
D-LINK
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA, WPA2-Enterprise, WPA2, WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Personal
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Количество диапазонов
однодиапазонный
Класс Wi-Fi
N300
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество внутренних антенн
9
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
маршрутизатор, репитер
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
100x32x141 мм
Размеры в упаковке, см
22х20х6
Вес, г.
400

Описание товара Wi-Fi роутер D-Link DIR-615S/RU/B1A

Используя беспроводной маршрутизатор DIR-615S, Вы сможете быстро организовать беспроводную сеть дома и в офисе, предоставив доступ к сети Интернет компьютерам и мобильным устройствам практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети).

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер D-Link DIR-615S/RU/B1A

Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Александр Е.

Достоинства:


Комментарий:
в упаковке,новый.пока не настроил,решали вопрос с интернетом.дополняю-настроил,все отлично! спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
26.03.2025
Мария Г.

Достоинства:


Комментарий:
Всё отлично.Подключаем компьютер, телефоны и телевизор.Все работает.
Источник: Яндекс Маркет
12.02.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
хорошо работает, за свою цену.
Источник: Яндекс Маркет
15.12.2024
Анатолий З.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный роутер от хорошего производителя. Практически вне конкуренции за свою стоимость Быстрая доставка в ПВЗ. Без проблем был быстро настроен и запущен в работу. Заслуженная "пятерка"!
Источник: Яндекс Маркет
23.10.2024
Наталья У.

Достоинства:


Комментарий:
отличный роутер,прекрасно выполняет свою функцию



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
D-LINK
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA, WPA2-Enterprise, WPA2, WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Personal
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Количество диапазонов
однодиапазонный
Класс Wi-Fi
N300
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество внутренних антенн
9
Развернуть
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
маршрутизатор, репитер
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
100x32x141 мм
Описание
Используя беспроводной маршрутизатор DIR-615S, Вы сможете быстро организовать беспроводную сеть дома и в офисе, предоставив доступ к сети Интернет компьютерам и мобильным устройствам практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети).
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Александр Е.

Достоинства:


Комментарий:
в упаковке,новый.пока не настроил,решали вопрос с интернетом.дополняю-настроил,все отлично! спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
26.03.2025
Мария Г.

Достоинства:


Комментарий:
Всё отлично.Подключаем компьютер, телефоны и телевизор.Все работает.
Источник: Яндекс Маркет
12.02.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
хорошо работает, за свою цену.
Источник: Яндекс Маркет
15.12.2024
Анатолий З.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный роутер от хорошего производителя. Практически вне конкуренции за свою стоимость Быстрая доставка в ПВЗ. Без проблем был быстро настроен и запущен в работу. Заслуженная "пятерка"!
Источник: Яндекс Маркет
23.10.2024
Наталья У.

Достоинства:


Комментарий:
отличный роутер,прекрасно выполняет свою функцию


Wi-Fi роутер D-Link DIR-615S/RU/B1A - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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