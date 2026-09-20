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Wi-Fi роутер Mercusys Halo H50G(3-pack) купить с доставкой в Москве
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Wi-Fi роутер Mercusys Halo H50G(3-pack)

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Wi-Fi роутер Mercusys Halo H50G(3-pack) - фото 1
Wi-Fi роутер Mercusys Halo H50G(3-pack) - фото 2
Wi-Fi роутер Mercusys Halo H50G(3-pack) - фото 3
Wi-Fi роутер Mercusys Halo H50G(3-pack) - фото 4
Wi-Fi роутер Mercusys Halo H50G(3-pack) - фото 5
Wi-Fi роутер Mercusys Halo H50G(3-pack) - фото 6
Wi-Fi роутер Mercusys Halo H50G(3-pack) - фото 7
Wi-Fi роутер Mercusys Halo H50G(3-pack) - фото 8
Wi-Fi роутер Mercusys Halo H50G(3-pack) - фото 9
Wi-Fi роутер Mercusys Halo H50G(3-pack) - фото 10
Wi-Fi роутер Mercusys Halo H50G(3-pack) - фото 11
Wi-Fi роутер Mercusys Halo H50G(3-pack) - фото 12
Wi-Fi роутер Mercusys Halo H50G(3-pack) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1300 Мбит/с
Безопасность
WEP, WPA, WPA2
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
Количество юнитов в комплекте
3
  • Wi-Fi роутер Mercusys Halo H50G(3-pack) - фото 1
  • Wi-Fi роутер Mercusys Halo H50G(3-pack) - фото 2
  • Wi-Fi роутер Mercusys Halo H50G(3-pack) - фото 3
  • Wi-Fi роутер Mercusys Halo H50G(3-pack) - фото 4
  • Wi-Fi роутер Mercusys Halo H50G(3-pack) - фото 5
  • Wi-Fi роутер Mercusys Halo H50G(3-pack) - фото 6
  • Wi-Fi роутер Mercusys Halo H50G(3-pack) - фото 7
  • Wi-Fi роутер Mercusys Halo H50G(3-pack) - фото 8
  • Wi-Fi роутер Mercusys Halo H50G(3-pack) - фото 9
  • Wi-Fi роутер Mercusys Halo H50G(3-pack) - фото 10
  • Wi-Fi роутер Mercusys Halo H50G(3-pack) - фото 11
  • Wi-Fi роутер Mercusys Halo H50G(3-pack) - фото 12
  • Wi-Fi роутер Mercusys Halo H50G(3-pack) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 540840
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Характеристики

Бренд
Mercusys
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AC1900
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1300 Мбит/с
Безопасность
WEP, WPA, WPA2
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Комплектация
3 устройства
Количество юнитов в комплекте
3
Размеры в упаковке, см
34х15х13
Вес, кг.
14.4

Описание товара Wi-Fi роутер Mercusys Halo H50G(3-pack)

WAN:EthernetПодключение:LAN 3 порта, 1 Гбит/с, есть WAN/LANWi-Fi:Wi-Fi 4 (N), Wi-Fi 5 (AC), 2.4 ГГц, 5 ГГцАнтенны и сигнал:MU-MIMO, 23 dBm, несъемные

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер Mercusys Halo H50G(3-pack)




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Характеристики
Бренд
Mercusys
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AC1900
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1300 Мбит/с
Безопасность
WEP, WPA, WPA2
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
Развернуть
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Комплектация
3 устройства
Количество юнитов в комплекте
3
Описание
WAN:EthernetПодключение:LAN 3 порта, 1 Гбит/с, есть WAN/LANWi-Fi:Wi-Fi 4 (N), Wi-Fi 5 (AC), 2.4 ГГц, 5 ГГцАнтенны и сигнал:MU-MIMO, 23 dBm, несъемные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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