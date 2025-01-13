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Wi-Fi роутер Keenetic Voyager Pro (KN-3510) купить с доставкой в Москве
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Wi-Fi роутер Keenetic Voyager Pro (KN-3510)

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Wi-Fi роутер Keenetic Voyager Pro (KN-3510) - фото 1
Wi-Fi роутер Keenetic Voyager Pro (KN-3510) - фото 2
Wi-Fi роутер Keenetic Voyager Pro (KN-3510) - фото 3
Wi-Fi роутер Keenetic Voyager Pro (KN-3510) - фото 4
Wi-Fi роутер Keenetic Voyager Pro (KN-3510) - фото 5
Wi-Fi роутер Keenetic Voyager Pro (KN-3510) - фото 6
Wi-Fi роутер Keenetic Voyager Pro (KN-3510) - фото 7
Wi-Fi роутер Keenetic Voyager Pro (KN-3510) - фото 8
Wi-Fi роутер Keenetic Voyager Pro (KN-3510) - фото 9
Wi-Fi роутер Keenetic Voyager Pro (KN-3510) - фото 10
Wi-Fi роутер Keenetic Voyager Pro (KN-3510) - фото 11
Wi-Fi роутер Keenetic Voyager Pro (KN-3510) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
  • Wi-Fi роутер Keenetic Voyager Pro (KN-3510) - фото 1
  • Wi-Fi роутер Keenetic Voyager Pro (KN-3510) - фото 2
  • Wi-Fi роутер Keenetic Voyager Pro (KN-3510) - фото 3
  • Wi-Fi роутер Keenetic Voyager Pro (KN-3510) - фото 4
  • Wi-Fi роутер Keenetic Voyager Pro (KN-3510) - фото 5
  • Wi-Fi роутер Keenetic Voyager Pro (KN-3510) - фото 6
  • Wi-Fi роутер Keenetic Voyager Pro (KN-3510) - фото 7
  • Wi-Fi роутер Keenetic Voyager Pro (KN-3510) - фото 8
  • Wi-Fi роутер Keenetic Voyager Pro (KN-3510) - фото 9
  • Wi-Fi роутер Keenetic Voyager Pro (KN-3510) - фото 10
  • Wi-Fi роутер Keenetic Voyager Pro (KN-3510) - фото 11
  • Wi-Fi роутер Keenetic Voyager Pro (KN-3510) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 539359
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Характеристики

Бренд
Keenetic
Тип товара
Wi-Fi роутер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х9х5
Вес, г.
900

Описание товара Wi-Fi роутер Keenetic Voyager Pro (KN-3510)

С одной стороны, это лаконичный настольный полнофункциональный интернет-центр для тех, кто не любит внешних антенн и лишних проводов. Благодаря Wi-Fi 6 он способен в одиночку покрыть небольшую квартиру со множеством беспроводных устройств и интернет-тарифом до 1 Гбит/с. При построении Wi-Fi-системы для кратного увеличения бесшовного покрытия Voyager Pro становится идеальным малозаметным ретранслятором, подключаясь к главному интернет-центру по проводу или беспроводной Mesh-технологии. С другой стороны, для интеграторов и продвинутых владельцев, фокусирующихся на категории профессиональных точек доступа, в модели KN-3510 на первый план выходят возможность питания PoE, универсальный монтаж на стене или подвесном потолке, поддержка VLAN 802.1q, бесшовного роуминга 802.11r/k/v и защиты WPA2/WPA3-Enterprise, независимый анализатор спектра 5 ГГц, централизованное управление через любой интернет-центр Keenetic, выступающий в качестве контроллера сети, а также удобный мониторинг больших распределенных Wi-Fi-систем через облачную систему Keenetic RMM.

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер Keenetic Voyager Pro (KN-3510)

Источник: Яндекс Маркет
13.01.2025
Михаил

Достоинства:


Комментарий:
Поднял Mesh-систему с двумя Voyager Pro, имея основной роутер Keenetic Ultra KN-1810 (тот, что с WiFi 5 ещё). Вояжеров запитал по РоЕ через коммутатор Keenetic Switch 5 (с 4 РоЕ портами), перевёл их в режим "ретранслятор". На Ультре объединил их в Мэш-систему. Всё работает бесшовно. Разве что Ультра даёт ВайФай 5, а Вояжеры ВайФай 6 (значок на телефоне Самсунг меняется в зависимости от комнаты). В общем, связка Ultra + 2 Voyager Pro покрыли 3х комнатную квартиру в 137 кв.м без проблем. Для самых требовательных устройств типа ПК и NAS разведены отдельные LAN-розетки.



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Keenetic
Тип товара
Wi-Fi роутер
Страна производитель
Китай
Описание
С одной стороны, это лаконичный настольный полнофункциональный интернет-центр для тех, кто не любит внешних антенн и лишних проводов. Благодаря Wi-Fi 6 он способен в одиночку покрыть небольшую квартиру со множеством беспроводных устройств и интернет-тарифом до 1 Гбит/с. При построении Wi-Fi-системы для кратного увеличения бесшовного покрытия Voyager Pro становится идеальным малозаметным ретранслятором, подключаясь к главному интернет-центру по проводу или беспроводной Mesh-технологии. С другой стороны, для интеграторов и продвинутых владельцев, фокусирующихся на категории профессиональных точек доступа, в модели KN-3510 на первый план выходят возможность питания PoE, универсальный монтаж на стене или подвесном потолке, поддержка VLAN 802.1q, бесшовного роуминга 802.11r/k/v и защиты WPA2/WPA3-Enterprise, независимый анализатор спектра 5 ГГц, централизованное управление через любой интернет-центр Keenetic, выступающий в качестве контроллера сети, а также удобный мониторинг больших распределенных Wi-Fi-систем через облачную систему Keenetic RMM.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
13.01.2025
Михаил

Достоинства:


Комментарий:
Поднял Mesh-систему с двумя Voyager Pro, имея основной роутер Keenetic Ultra KN-1810 (тот, что с WiFi 5 ещё). Вояжеров запитал по РоЕ через коммутатор Keenetic Switch 5 (с 4 РоЕ портами), перевёл их в режим "ретранслятор". На Ультре объединил их в Мэш-систему. Всё работает бесшовно. Разве что Ультра даёт ВайФай 5, а Вояжеры ВайФай 6 (значок на телефоне Самсунг меняется в зависимости от комнаты). В общем, связка Ultra + 2 Voyager Pro покрыли 3х комнатную квартиру в 137 кв.м без проблем. Для самых требовательных устройств типа ПК и NAS разведены отдельные LAN-розетки.


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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