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Wi-Fi MESH система Tenda MW3-3 купить с доставкой в Москве
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Wi-Fi MESH система Tenda MW3-3

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Wi-Fi MESH система Tenda MW3-3 - фото 1
Wi-Fi MESH система Tenda MW3-3 - фото 2
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Wi-Fi MESH система Tenda MW3-3 - фото 4
Wi-Fi MESH система Tenda MW3-3 - фото 5
Wi-Fi MESH система Tenda MW3-3 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi система
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1167 Мбит/с
Количество портов LAN
2
Количество портов WAN
2
Количество юнитов в комплекте
1
  • Wi-Fi MESH система Tenda MW3-3 - фото 1
  • Wi-Fi MESH система Tenda MW3-3 - фото 2
  • Wi-Fi MESH система Tenda MW3-3 - фото 3
  • Wi-Fi MESH система Tenda MW3-3 - фото 4
  • Wi-Fi MESH система Tenda MW3-3 - фото 5
  • Wi-Fi MESH система Tenda MW3-3 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 292921
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Характеристики

Бренд
Tenda
Тип товара
Wi-Fi система
Безопасность
WPA, WPA2
Цвет
белый
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1167 Мбит/с
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
2
Количество портов WAN
2
Количество SFP-портов
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Количество юнитов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х14х12
Вес, г.
900

Описание товара Wi-Fi MESH система Tenda MW3-3

TENDA Домашняя Mesh WiFi система AC1200 с гигабитными портами. Система Nova оснащена реальной технологией Mesh, набор из трех блоков охватывает сильным сигналом Wi-Fi сети дома до 500 квадратных метров. Технология Smart Auto-Path Selection обеспечивает надежную беспроводную сеть и максимально быстрый домашний интернет.



Теги товара: Mesh роутеры

Отзывы о товаре Wi-Fi MESH система Tenda MW3-3




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Характеристики
Бренд
Tenda
Тип товара
Wi-Fi система
Безопасность
WPA, WPA2
Цвет
белый
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1167 Мбит/с
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
2
Количество портов WAN
2
Количество SFP-портов
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Развернуть
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Количество юнитов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
Описание
TENDA Домашняя Mesh WiFi система AC1200 с гигабитными портами. Система Nova оснащена реальной технологией Mesh, набор из трех блоков охватывает сильным сигналом Wi-Fi сети дома до 500 квадратных метров. Технология Smart Auto-Path Selection обеспечивает надежную беспроводную сеть и максимально быстрый домашний интернет.


Теги товара: Mesh роутеры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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