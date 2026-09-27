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Маршрутизатор MikroTik hEX RB750Gr3 белый купить с доставкой в Москве
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Маршрутизатор MikroTik hEX RB750Gr3 белый

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Маршрутизатор MikroTik hEX RB750Gr3 белый - фото 1
Маршрутизатор MikroTik hEX RB750Gr3 белый - фото 2
Маршрутизатор MikroTik hEX RB750Gr3 белый - фото 3
Маршрутизатор MikroTik hEX RB750Gr3 белый - фото 4
Маршрутизатор MikroTik hEX RB750Gr3 белый - фото 5
Маршрутизатор MikroTik hEX RB750Gr3 белый - фото 6
Маршрутизатор MikroTik hEX RB750Gr3 белый - фото 7
Маршрутизатор MikroTik hEX RB750Gr3 белый - фото 8
Маршрутизатор MikroTik hEX RB750Gr3 белый - фото 9
Маршрутизатор MikroTik hEX RB750Gr3 белый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Количество юнитов в комплекте
1
  • Маршрутизатор MikroTik hEX RB750Gr3 белый - фото 1
  • Маршрутизатор MikroTik hEX RB750Gr3 белый - фото 2
  • Маршрутизатор MikroTik hEX RB750Gr3 белый - фото 3
  • Маршрутизатор MikroTik hEX RB750Gr3 белый - фото 4
  • Маршрутизатор MikroTik hEX RB750Gr3 белый - фото 5
  • Маршрутизатор MikroTik hEX RB750Gr3 белый - фото 6
  • Маршрутизатор MikroTik hEX RB750Gr3 белый - фото 7
  • Маршрутизатор MikroTik hEX RB750Gr3 белый - фото 8
  • Маршрутизатор MikroTik hEX RB750Gr3 белый - фото 9
  • Маршрутизатор MikroTik hEX RB750Gr3 белый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%
6 500 руб.  8 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 196786
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Характеристики

Бренд
Mikrotik
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Режимы работы
маршрутизатор
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
113x89x28 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х7
Вес, г.
200

Описание товара Маршрутизатор MikroTik hEX RB750Gr3 белый

Маршрутизатор Mikrotik - hEX, LAN - 4 x 1 Гб/с, WAN - 1 x 1 Гб/с, USB-1, Белый, RB750Gr3



Теги товара: Гигабитные

Отзывы о товаре Маршрутизатор MikroTik hEX RB750Gr3 белый




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Характеристики
Бренд
Mikrotik
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Режимы работы
маршрутизатор
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
113x89x28 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Маршрутизатор Mikrotik - hEX, LAN - 4 x 1 Гб/с, WAN - 1 x 1 Гб/с, USB-1, Белый, RB750Gr3


Теги товара: Гигабитные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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