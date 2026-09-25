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Роутер Wi-Fi Mercusys MR27BE купить с доставкой в Москве
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Роутер Wi-Fi Mercusys MR27BE

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Роутер Wi-Fi Mercusys MR27BE - фото 1
Роутер Wi-Fi Mercusys MR27BE - фото 2
Роутер Wi-Fi Mercusys MR27BE - фото 3
Роутер Wi-Fi Mercusys MR27BE - фото 4
Роутер Wi-Fi Mercusys MR27BE - фото 5
Роутер Wi-Fi Mercusys MR27BE - фото 6
Роутер Wi-Fi Mercusys MR27BE - фото 7
Роутер Wi-Fi Mercusys MR27BE - фото 8
Роутер Wi-Fi Mercusys MR27BE - фото 9
Роутер Wi-Fi Mercusys MR27BE - фото 10
Роутер Wi-Fi Mercusys MR27BE - фото 11
Роутер Wi-Fi Mercusys MR27BE - фото 12
Роутер Wi-Fi Mercusys MR27BE - фото 13
Роутер Wi-Fi Mercusys MR27BE - фото 14
Роутер Wi-Fi Mercusys MR27BE - фото 15
Роутер Wi-Fi Mercusys MR27BE - фото 16
Роутер Wi-Fi Mercusys MR27BE - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
3568 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
Функции VPN
да
  • Роутер Wi-Fi Mercusys MR27BE - фото 1
  • Роутер Wi-Fi Mercusys MR27BE - фото 2
  • Роутер Wi-Fi Mercusys MR27BE - фото 3
  • Роутер Wi-Fi Mercusys MR27BE - фото 4
  • Роутер Wi-Fi Mercusys MR27BE - фото 5
  • Роутер Wi-Fi Mercusys MR27BE - фото 6
  • Роутер Wi-Fi Mercusys MR27BE - фото 7
  • Роутер Wi-Fi Mercusys MR27BE - фото 8
  • Роутер Wi-Fi Mercusys MR27BE - фото 9
  • Роутер Wi-Fi Mercusys MR27BE - фото 10
  • Роутер Wi-Fi Mercusys MR27BE - фото 11
  • Роутер Wi-Fi Mercusys MR27BE - фото 12
  • Роутер Wi-Fi Mercusys MR27BE - фото 13
  • Роутер Wi-Fi Mercusys MR27BE - фото 14
  • Роутер Wi-Fi Mercusys MR27BE - фото 15
  • Роутер Wi-Fi Mercusys MR27BE - фото 16
  • Роутер Wi-Fi Mercusys MR27BE - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 610 руб. 
Начислим 106 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723619
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Роутер Wi-Fi Mercusys MR27BE
6 610 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mercusys
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA, WPA2, WPA3
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
BE3600
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
3568 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
2500 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс, локальное управление, мобильное приложение
Сетевые протоколы и функции
IGMP, QoS, UPnP, VLAN
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Функции VPN
да
Комплектация
Роутер, адаптер питания, руководство по быстрой настройке, кабель Ethernet RJ45.
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
250x43.3x119мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х27х7
Вес, г.
300

Описание товара Роутер Wi-Fi Mercusys MR27BE

Wi-Fi роутер Mercusys MR27BE – отличный выбор для активных пользователей Интернета. Используя беспроводной маршрутизатор Mercusys MR27BE, Вы сможете быстро организовать высокоскоростную беспроводную сеть дома и в офисе, предоставив доступ к сети Интернет компьютерам и мобильным устройствам практически в любой точке зоны действия беспроводной сети. Оснащен 1 портом WAN 2,5 Гбит/с, 1 портом LAN 2,5 Гбит/с и 2 портами Gigabit. MR27BE позволяет вам в полной мере воспользоваться скоростью широкополосного доступа. Подключите свои ПК, смарт-телевизоры, игровые консоли или устройства NAS к портам для молниеносно быстрого проводного соединения.

Отзывы о товаре Роутер Wi-Fi Mercusys MR27BE




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Mercusys
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA, WPA2, WPA3
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
BE3600
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
3568 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
3
Развернуть
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
2500 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс, локальное управление, мобильное приложение
Сетевые протоколы и функции
IGMP, QoS, UPnP, VLAN
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Функции VPN
да
Комплектация
Роутер, адаптер питания, руководство по быстрой настройке, кабель Ethernet RJ45.
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
250x43.3x119мм
Страна производитель
Китай
Описание
Wi-Fi роутер Mercusys MR27BE – отличный выбор для активных пользователей Интернета. Используя беспроводной маршрутизатор Mercusys MR27BE, Вы сможете быстро организовать высокоскоростную беспроводную сеть дома и в офисе, предоставив доступ к сети Интернет компьютерам и мобильным устройствам практически в любой точке зоны действия беспроводной сети. Оснащен 1 портом WAN 2,5 Гбит/с, 1 портом LAN 2,5 Гбит/с и 2 портами Gigabit. MR27BE позволяет вам в полной мере воспользоваться скоростью широкополосного доступа. Подключите свои ПК, смарт-телевизоры, игровые консоли или устройства NAS к портам для молниеносно быстрого проводного соединения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Роутер Wi-Fi Mercusys MR27BE - по цене 6610 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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