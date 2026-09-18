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Маршрутизатор MikroTik Cloud Router Switch CRS106-1C-5S купить с доставкой в Москве
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Маршрутизатор MikroTik Cloud Router Switch CRS106-1C-5S

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Маршрутизатор MikroTik Cloud Router Switch CRS106-1C-5S - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Маршрутизатор
Поддержка IPv6
нет
Количество портов LAN
6
  • Маршрутизатор MikroTik Cloud Router Switch CRS106-1C-5S - фото 1
  • Маршрутизатор MikroTik Cloud Router Switch CRS106-1C-5S - фото 2
  • Маршрутизатор MikroTik Cloud Router Switch CRS106-1C-5S - фото 3
  • Маршрутизатор MikroTik Cloud Router Switch CRS106-1C-5S - фото 4
  • Маршрутизатор MikroTik Cloud Router Switch CRS106-1C-5S - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 287919
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Характеристики

Бренд
Mikrotik
Тип товара
Маршрутизатор
Цвет
белый
Поддержка IPv6
нет
Количество портов LAN
6
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
SNMP, SSH, Telnet, Web-интерфейс, Winbox, мобильное приложение
Режимы работы
маршрутизатор
Габариты, мм
114x29x137
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х6
Вес, г.
200

Описание товара Маршрутизатор MikroTik Cloud Router Switch CRS106-1C-5S

Коммутатор Mikrotik CRS106-1C-5S является компактной моделью в пластиковом белом корпусе и предоставляет для подключения периферийных сетевых устройств 5 гигабитных SFP-портов, имеет 1 комбо-порт RJ45. Поддерживая коммуникацию по методу Store and forward, прибор предусматривает настольную установку. Он работает под управлением платформы RouterOS Level 5 и принадлежит к числу управляемых моделей, поддерживающих гибкую и точную настройку. Внутренняя пропускная способность коммутатора Mikrotik CRS106-1C-5S находится на уровне 12.8 ГБит/сек. Данная модель отличается поддержкой протоколов CLI, ICMP/IGMP/TCP/UDP, SNMP и получает питание от внешнего сетевого адаптера.



Теги товара: Гигабитные

Отзывы о товаре Маршрутизатор MikroTik Cloud Router Switch CRS106-1C-5S




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Характеристики
Бренд
Mikrotik
Тип товара
Маршрутизатор
Цвет
белый
Поддержка IPv6
нет
Количество портов LAN
6
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
SNMP, SSH, Telnet, Web-интерфейс, Winbox, мобильное приложение
Режимы работы
маршрутизатор
Габариты, мм
114x29x137
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор Mikrotik CRS106-1C-5S является компактной моделью в пластиковом белом корпусе и предоставляет для подключения периферийных сетевых устройств 5 гигабитных SFP-портов, имеет 1 комбо-порт RJ45. Поддерживая коммуникацию по методу Store and forward, прибор предусматривает настольную установку. Он работает под управлением платформы RouterOS Level 5 и принадлежит к числу управляемых моделей, поддерживающих гибкую и точную настройку. Внутренняя пропускная способность коммутатора Mikrotik CRS106-1C-5S находится на уровне 12.8 ГБит/сек. Данная модель отличается поддержкой протоколов CLI, ICMP/IGMP/TCP/UDP, SNMP и получает питание от внешнего сетевого адаптера.


Теги товара: Гигабитные
Самовывоз
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Отзывы


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